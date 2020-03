Taylor Swift partage la liste de lecture des mentors pour le mois de l’histoire des femmes

Pour commémorer le Mois de l’histoire des femmes, Taylor Swift a partagé avec ses fans une liste de lecture de 51 chansons mettant en vedette la musique de femmes qui l’ont inspirée dans sa jeunesse. Alors que les chansons sont principalement cimentées dans le territoire des années 90, les sélections de l’auteur-compositeur-interprète couvrent une collection d’artistes diversifiée sur le plan musical, allant d’Annie Lennox, Stevie Nicks et Melissa Etheridge à B * Witched, TLC et Liz Phair.

«À la fin du Mois de l’histoire des femmes, je voulais faire une liste de lecture de chansons et d’artistes qui ont fait de la musique qui est devenue la bande originale de ma vie pendant un certain temps, une phase, des manèges sans fin dans le bus scolaire, obtenir mon permis et conduire seul , hurlant dans une brosse à cheveux et décidant finalement que je voulais aussi faire de la musique », a déclaré Swift sur son histoire Instagram.

“Je vois ces femmes comme mes mentors lointains, qui m’ont appris comment la musique peut vraiment rendre la vie de quelqu’un plus facile et plus magique”, a-t-elle ajouté. «Ces professeurs féminins m’ont guidée de manière mélodique, lyrique, spirituelle et émotionnelle sans même le savoir. Et même si je n’ai pas rencontré la plupart de ces femmes, je leur en serai toujours reconnaissante. “

Parmi les faits saillants de la liste de lecture, citons le succès de 4 Non Blondes en 1992, «What’s Up?», Le single Top 10 de Meredith Brooks en 1997, «B_tch», et la chanson de 1996 de Sheryl Crow, lauréate du Grammy Award, «If It Makes You Happy». Jewel’s 1995 ‘Hands’, TLC’s 1999 No.1 hit single, ‘Unpretty’, et Corinne Bailey Rae’s’s Like A Star ’en 2006 complètent également la liste.

Il y a quelques semaines à peine, Swift a joué avec les normes de genre dans sa vidéo pour “The Man”, dans lequel elle a enfilé des prothèses et des poils du visage pour jouer le rôle d’un homme d’affaires égoïste. La chanson a marqué le quatrième single du septième album studio de Swift, Lover, sorti en août dernier. L’album à double platine, qui a fait ses débuts au n ° 1 aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, était l’album le plus vendu aux États-Unis en 2019. Au niveau mondial, Lover était l’album le plus vendu de l’année par un artiste solo.

Écoutez le meilleur de Taylor Swift sur Apple Music et Spotify.