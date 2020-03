Taylor Swift remporte le prix IFPI de l’artiste mondial de l’année pour 2019

Taylor Swift est aujourd’hui nommée l’artiste d’enregistrement la plus vendue au monde en 2019 par l’IFPI. C’est la deuxième fois qu’elle remporte le prix, qu’elle a remporté pour la première fois en 2014.

Swift devient ainsi le récipiendaire du septième prix IFPI de l’artiste d’enregistrement mondial de l’année. Décerné chaque année par l’IFPI, qui représente l’industrie de la musique enregistrée dans le monde entier, le titre reflète et mesure le succès mondial des artistes d’enregistrement sur les canaux de streaming, les ventes d’albums et de singles numériques et physiques. Les lauréats précédents sont One Direction (2013), Swift (2014), Adele (2015), Drake (2016 & 2018) et Ed Sheeran (2017).

Swift’s septième album studio Lover, sorti en août 2019, a fait ses débuts au n ° 1 dans plus de dix pays et avait atteint trois millions de ventes équivalentes à des albums dans le monde à la fin de sa semaine de sortie. La première sortie de l’album, «ME!», Avec Brendon Urie de Panic! au Disco, a fait ses débuts au n ° 1 sur les graphiques mondiaux Spotify. Il a été suivi de «You Need To Calm Down» et de la chanson-titre.

«Taylor Swift est l’incarnation d’une véritable star mondiale», déclare Frances Moore, directrice générale de l’IFPI. «Elle continue de grandir en tant qu’artiste et maintient une connexion incroyablement forte avec sa base de fans, tout en continuant à faire évoluer son son avec chaque album. C’est un plaisir de pouvoir lui présenter pour la deuxième fois le prix de l’artiste d’enregistrement mondial de l’année. »

Ed Sheeran termine deuxième dans le top 10 2019, sa troisième apparition consécutive là-bas, après l’énorme succès de son projet de collaboration n ° 6. Post Malone est au n ° 3, avec Billie Eilish qui fait sa première apparition au n ° 4. Le succès massif du catalogue de Queen dans le sillage du film à succès Bohemian Rhapsody, et l’acclamation continue pour les spectacles du groupe avec Adam Lambert, les aider à un impressionnant numéro 5.

“Le” top ten “présente certains des artistes les plus brillants et les plus talentueux du monde entier, des stars les plus récentes, telles que Billie Eilish et BTS, aux artistes historiques comme The Beatles and Queen”, ajoute Moore. «Cette gamme montre comment l’amour des gens pour la musique peut être continuellement enflammé par de nouveaux artistes diversifiés et perdure à travers des décennies. Je félicite tous les artistes de la carte. »

IFPI Top 10 Global Recording Artists de 2019:

N ° 1 Taylor Swift

N ° 2 Ed Sheeran

N ° 3 Post Malone

N ° 4 Billie Eilish

Reine n ° 5

N ° 6 Ariana Grande

No. 7BTS

N ° 8 Drake

N ° 9 Lady Gaga

N ° 10 des Beatles

(source: IFPI)

