Taylor Swift retrouve un cadre qui a commencé avec elle à l’âge de 14 ans

Taylor Swift a signé un accord d’édition international avec Universal Music Publishing Group (UMPG), rejoignant Troy Tomlinson, l’exécutif qui a contribué à déclencher sa carrière alors qu’elle n’avait que 14 ans.

L’accord a été annoncé par communiqué de presse et via tweet. La chanteuse et auteure-compositrice de 30 ans a parlé positivement de l’expérience qu’elle a eue avec Universal Music Group et sa filiale, Capitol Records, après s’être livrée à une discussion très publique avec son ancien label, Big Machine Records, et son propriétaire, Scott Borchetta.

Borchetta a été accusée d’avoir vendu secrètement le catalogue de Swift – sans son consentement – à une pièce de private equity dirigée par Scooter Braun. Borchetta a applaudi à ces accusations, même si affronter un bataillon de Swifties était probablement une bataille perdue depuis le début.

Le contrat universel de Swift stipule, sans ambiguïté, qu’elle conservera la propriété de ses enregistrements maîtres.

En outre, le tweet cité a noté que Taylor Swift est désireuse de “travailler avec Jody Gerson, la première femme à diriger une grande société d’édition musicale.” Gerson dirige UMPG depuis 2015, période pendant laquelle elle a signé Ariana Grande, Demi Lovato, Post Malone , pour n’en nommer que quelques-uns.

Troy Tomlinson, qui a également aidé les carrières de Kenny Chesney, Luke Bryan et bien d’autres, a été président de Sony / ATV Music Publishing Nashville pendant 17 ans. La publication de Swift a été gérée par Sony / ATV pendant la quasi-totalité du mandat de Tomlinson; en juillet 2019, Tomlinson est devenu président-directeur général de UMPG Nashville.

Peu de choses ont été révélées publiquement sur la nature de l’accord, sauf qu’il couvrira plusieurs années et plusieurs albums.

Swift devrait se lancer dans une tournée mondiale plus tard cette année, à l’appui de son album 2019, Lover, sa première sortie via Capitol Records. La série de concerts débutera par un spectacle le 20 juin en Belgique, avant de traverser neuf autres pays européens, en direction du Brésil, et se terminant aux États-Unis.