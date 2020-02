Taylor Swift se moque de la fragilité masculine dans la vidéo “The Man”

L’année dernière, c’était complètement de Miss Taylor swift, alors qu’il sort son septième album studio, Lover, avec lequel il se réinvente et cherche à reprendre le top au top de la pop avec des chansons sincères, beaucoup plus matures. C’est à ce dernier point que nous voulons arrêter, Eh bien, apparemment, la chanteuse a compris qu’à travers ses chansons, elle pouvait faire bien plus que vendre des disques, donner un vrai message et cela était clair pour nous quand nous avons entendu “The Man”.

Nous savons que Taylor est très créatif en ce qui concerne la sortie de vidéos et l’a clairement montré dans des singles comme “Bad Blood”, mais maintenant il nous a laissé un œil carré. Ce 27 février, la chanteuse a créé la vidéo de “The Man” qui a été réalisée par elle-même et où il n’a épargné aucune ressource pour donner le poids nécessaire au thème de la chanson. Pourquoi disons-nous cela? Bon parce qu’en lui le chanteur a laissé tout le glamour et a mis des prothèses avec une touche de maquillage pour devenir un homme.

Dans le style de Leonardo Di Caprio dans Le Loup de Wall Street, Swift incarne un homme d’affaires avec qui il reflète toutes ces choses que les femmes détestent du sexe opposé, mais surtout le chanteur s’est concentré sur la fragilité et les privilèges du genre masculin. Décrivant littéralement certaines parties des paroles de la chanson, Taylor s’amuse et en même temps, il est très clair que malgré la lutte de nombreuses femmes pour y mettre fin, les différences sont toujours très évidentes.

Pour la fin, Nous voyons la chanteuse dans le fauteuil du réalisateur tandis que sa version virile s’approche d’elle pour parler de sa performance. C’est là que nous réalisons que Taylor a une voix masculine, ni plus ni moins que celle de Dwayne Johnson. En plus de donner une touche de comédie, Taylor parvient à délivrer un message extrêmement créatif au milieu d’une situation dans laquelle la violence de genre et le machisme à travers le monde sont toujours présents.

Nous ferions mieux de ne pas leur en dire plus, Regardez ci-dessous la vidéo puissante et amusante que Taylor Swift a enregistrée pour “The Man”:

Et là, si vous occupez, Taylor Swift apparaîtra dans Mad Cool 2020, l’un des festivals les plus importants d’Europe. La blonde sera l’une des têtes d’affiche de l’événement, alors vous savez si vous allez à Madrid ou quoi …