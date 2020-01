Taylor Swift se retirerait des 62e Grammy Awards annuels

Bien qu’il ait reçu trois nominations aux Grammy Awards («Chanson de l’année», «Meilleure performance solo pop» et «Meilleur album vocal pop»), Taylor Swift quitterait désormais la cérémonie de cette année.

“Taylor Swift n’assistera pas aux Grammy Awards 2020 au Staples Center de Los Angeles le dimanche 26 janvier”, a rapporté US Weekly ce matin.

Par ailleurs, Variety rapporte maintenant que Swift a annulé une «performance secrète» aux Grammy Awards. Swift n’a apparemment été désigné que comme «TBA» dans le programme, mais a depuis été supprimé.

Il y a également un développement suspect qui fuit de CBS, qui diffuse l’événement. Dans le cadre de ses teasers pré-événement aux médias, le réseau a envoyé des instantanés de nombreux plans de salle, dont l’un mettait en vedette Taylor Swift. C’était l’un des nombreux tableaux de sièges avant l’événement, qui ont été clarifiés comme «provisoires», bien que la photo représentant la position de Swift ait été supprimée ce matin.

Il n’y avait aucune explication à cette suppression, si ce n’était une référence générale à la nature «provisoire» de la disposition des sièges.

Si elle est confirmée, la décision de 30 ans est la dernière d’une série de revers très publics pour la Recording Academy, qui s’est retrouvée entachée de controverse au pire moment. Maintenant, dans le cadre de la guerre extrêmement publique à l’Académie, un camouflet laid contre Swift a émergé.

Le 16 janvier, dix jours seulement avant les 62e Grammys annuels, la PDG de la Recording Academy, Deborah Dugan, a été mise en congé administratif; une «allégation formelle d’inconduite» a été citée comme raison de son éviction brutale.

Dugan a riposté de façon considérable, déposant une plainte pour discrimination et harcèlement sexuel et alléguant que la Recording Academy avait dissimulé des crimes sexuels commis par l’ancien PDG Neil Portnow. Portnow, accusé de viol et d’une dissimulation ultérieure, a rapidement publié une déclaration publique niant les accusations.

Ce va-et-vient très médiatisé a, à bien des égards, éclipsé la cérémonie de remise des prix elle-même. Et maintenant, avec la rumeur selon laquelle Swift boycotterait, il semble que des implications de grande envergure se prolongeront non seulement dimanche soir, mais dans un avenir prévisible.

Dugan est allé sur le circuit du matin cette semaine et a affirmé que le processus de nomination de la Recording Academy se déroule avec du favoritisme et des conflits d’intérêts.

Plus précisément, Dugan a déclaré que la réputation de Swift était censée être nominée pour l’album de l’année en 2018, mais un autre album, qui avait reçu moins de votes, l’a finalement supplanté. De plus, Dugan a allégué qu’Ed Sheeran et Ariana Grande avaient été snobés pour les nominations de la chanson de l’année 2020 en raison de l’influence d’un artiste en coulisses.

Dugan n’a pas nommé cette personne, mais comme il n’y a que huit nominations pour la «chanson de l’année», il est possible que son identité soit finalement identifiée.

La Recording Academy a publié une longue réponse aux allégations de Dugan concernant le processus de vote, déclarant qu’il “est mené de manière juste et éthique et que les membres votants font leurs choix en fonction uniquement de l’excellence artistique et des mérites techniques des enregistrements éligibles.”

L’animatrice des Grammy Awards 2020, Alicia Keys, a annulé toutes les interviews avant l’événement, et Beyoncé, qui a été nominée pour quatre prix, peut également se joindre à Swift pour sauter la cérémonie (plus d’informations à ce sujet).

… Et plus à mesure que cela se développe.