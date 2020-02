Taylor Swift, The Cure parmi les lauréats des NME Awards 2020

Taylor Swift, The 1975, Lana Del Rey, Billie Eilish et The Cure étaient tous parmi les vainqueurs des NME Awards 2020, qui a eu lieu à l’O2 Academy Brixton le 12 février, où elle était animée par Katherine Ryan et Julie Adenuga.

Taylor Swift a remporté le meilleur acte solo du monde aux NME Awards 2020. Il a été présenté par nul autre que Songwriter Of The Decade, Robyn.

“Robyn, vous inspirez tous les artistes qui font de la musique pop en ce moment”, a déclaré Swift dans son discours d’acceptation.

«J’ai eu la chance de remporter ce prix il y a quelques années, mais je n’ai pas pu y aller. Mais j’ai un de ces prix et je le mets dans ma cuisine, et chaque matin quand je me réveille et que je descends, il y a ce doigt du milieu dans mon visage comme “Bonjour!”. Juste un majeur qui me met à ma place: bonjour. C’est donc incroyable d’avoir un ensemble assorti. Je suis honoré et je suis très excité à ce sujet. Je veux dire bonjour et merci à tous les artistes qui sont ici ce soir, je suis tellement fan de vous tous. Je suis inspiré par vous tous. “

Eilish a envoyé un message vidéo après avoir reçu son prix de la meilleure chanson du monde pour «Bad Guy» de Clara Amfo de Radio 1. L’icône du record a déclaré: «Merci NME pour le prix de la meilleure chanson du monde. Je suis tellement désolé de ne pouvoir être là ce soir. Je vous aime les gars.”

Lana Del Rey, quant à elle, a remporté le prix du meilleur album du monde aux NME Awards 2020 pour sa récente sortie, Norman F_king Rockwell.

Anna Calvi a remis le prix à Del Rey, qui a envoyé une vidéo d’acceptation. “Merci beaucoup, putain,” dit-elle dans son clip. «Je ne peux pas vous dire combien ce prix signifie pour moi. Vous me soutenez depuis 2011, vous m’avez mis sur ma première couverture à Londres… Honnêtement, j’y pensais, et sans vous les gars, je ne sais même pas combien de musique je ferais. “

The Cure a remporté le prix du meilleur festival de tête d’affiche S’exprimant après avoir reçu le prix d’Emily Eavis, le légendaire leader du groupe, Robert Smith, a serré Eavis dans ses bras et a déclaré: «Merci beaucoup. Je me suis habillé pour cela, cela signifie beaucoup obtenir un prix comme celui-ci, gagner un prix en direct. Merci beaucoup au NME pour cela. Nous avons eu le plus de plaisir l’année dernière et je suis très heureux d’être le chanteur de The Cure en ce moment. “

Ailleurs aux NME Awards 2020, The 1975 a remporté le prix du meilleur groupe britannique, tandis que Slipknot a remporté le prix du meilleur groupe au monde, tandis qu’Emily Eavis du Festival de Glastonbury a remporté le prix Godlike Genius et Yungblud a remporté le prix du meilleur clip pour «Original Me».

La liste complète des lauréats des NME Awards 2020 est la suivante:

Génie divin – Emily Eavis

Auteur-compositeur de la décennie – Robyn

Meilleur album britannique – Little Simz, GREY Area

Meilleur album du monde – Lana Del Rey, Norman F ****** Rockwell

Meilleure chanson britannique – AJ Tracey, ‘Ladbroke Grove’

Meilleure chanson du monde – Billie Eilish, ‘Bad Guy

Meilleur solo britannique – FKA twigs

Meilleur acte solo au monde – Taylor Swift

Meilleur groupe britannique – The 1975

Meilleur groupe au monde – Slipknot

Meilleur nouvel acte britannique – Easy Life

Meilleur nouvel acte au monde – Clairo

Meilleur numéro live – Poulains

Prix ​​radar NME – Beabadoobee

Meilleure collaboration – Mura Masa et Slowthai

Meilleur clip – Yungblud, ‘Original Me’

Meilleur festival britannique – Glastonbury

Meilleur petit festival – End Of The Road

Meilleur festival au monde – Glastonbury

Meilleure vedette du festival – The Cure

Meilleur film – Blue Story

Meilleur acteur de cinéma – Michael Ward

Meilleur film – Blue Story

Meilleur acteur de cinéma – Michael Ward.

