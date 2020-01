Ted Nugent défend la chasse à l’arc: «La mort par la flèche est la mort la plus paisible, rapide et humaine disponible dans la nature»

Rocker légendaire Ted Nugent, qui est également un chasseur passionné, a pris son Facebook page hier soir (jeudi 23 janvier) pour poster une photo de lui posant à côté d’un cerf de Virginie qu’il venait apparemment de tuer avec un arc et une flèche. Il a écrit dans une légende qui l’accompagne: “HolyShit backstrappers! J’ai eu la folie ce soir sur certains des cerfs de Virginie les plus effrayants que j’aie jamais essayé de tendre une embuscade! Mon Michigan furtif improvisé adapté et surmonté! 777 Ranch au Hondo au Texas avec Jeff Rann dans un camp de grands Américains ! Dites alléluia comme vous le pensez! J’ai des étiquettes, j’ai des flèches, des merdes vont mourir! “

Alors que la plupart des TedLes adeptes des médias sociaux l’ont soutenu dans ses efforts de chasse, a écrit une personne sous Nugent‘s post: “Quelle belle créature! Triste que ce soient les derniers moments sur cette Terre qui se soient terminés si violemment !! Que l’esprit de cette créature majestueuse soit à jamais encapsulé dans les cieux au-dessus!” Pour que, Ted a répondu: “un non-sens. La mort par flèche est la mort humaine la plus pacifique et rapide disponible dans la nature”

Il y a deux ans, Nugent a défendu la chasse aux trophées, la qualifiant de «discipline et test ultime et de sport sur Terre». Cependant, il a souligné qu’il est très important que rien ne soit gaspillé et que le chasseur utilise chaque partie de l’animal. Il a également déclaré que les chasseurs avaient un mauvais coup dur grâce aux médias. “Les chasseurs de trophées ne coupent pas la tête et n’y laissent pas le corps [like] les médias et les punks de fausses nouvelles se sont perpétués. ” Nugent dit podcasteur Mitch Lafon.

En 2015, Nugent a attiré la colère des militants des droits des animaux après avoir posté une photo d’un autre rockeur Kid Rock posant avec un couguar qu’il avait vraisemblablement tué.

Nugent, membre de longue date du conseil Association National du Fusil, a attisé les flammes avec un commentaire qui a insulté les partisans du bien-être animal (“braindead squawkers”) et s’est vanté de leur “trophée”.

Cette même année, Ted a défendu le meurtre de Cecil le lion par le chasseur de trophées américain Walter Palmer, disant que les gens étaient “stupides” d’avoir été scandalisés par la mort de l’animal. Il a appelé les lions “une ressource renouvelable”.

Sur Facebook, a-t-il commenté: “Tous les animaux se reproduisent chaque année et manqueraient de place / de nourriture pour vivre [without] chasse. Les animaux ont plus d’animaux CHAQUE année !!

“Où les menteurs proposeraient-ils de vivre !!”

Image reproduite avec l’aimable autorisation de My Outdoor TV



HolyShit backstrappers! J'ai eu la folie ce soir sur certains des cerfs de Virginie les plus effrayants que j'aie jamais essayé de tendre une embuscade! Ma…

Publié par Ted Nugent le jeudi 23 janvier 2020

