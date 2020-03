Ted Nugent: Donald Trump est «le plus grand leader de l’histoire de l’expérience humaine»

Rocker conservateur franc Ted Nugent dit qu’il n’était pas l’une des personnes qui affluent dans les supermarchés au milieu de l’épidémie de coronavirus.

“Il n’y a pas de panique dans le monde de la conscience, de la gestion des affaires, de la préparation”, a-t-il déclaré au podcast “Pat’s Soundbytes Unplugged” (entendre l’audio ci-dessous).

“Je suppose que la meilleure façon de l’expliquer est que j’ai vraiment, vraiment confiance en ce président. Je pense qu’il est le plus grand président de l’histoire de l’Amérique. Je pense qu’il est le plus grand leader de l’histoire de l’expérience humaine. Je crois vraiment en la vérité , la logique, le bon sens et ces choses vraiment controversées, comme la Constitution et la Déclaration des droits et la Déclaration d’indépendance – vous savez, toutes ces choses vraiment controversées. Je crois absolument … qu’il est le meilleur qui soit en ce moment. Et je faites attention au président. “

Il a poursuivi: “Je suis un penseur critique. Je pense que le travail numéro un d’un homme libre, d’un être humain libre, c’est d’être méfiant … Je crois vraiment que le travail numéro un des Américains est de remettre en question l’autorité, de mettre constamment le vis à nos élus…

“Je pense que nous avons un grand leadership. Je pense que le président s’est clairement entouré des maîtres de ces conditions – médicales, organisationnelles, de préparation”.

Nugent a ensuite fait exploser les gens pour l’achat de panique et la thésaurisation du papier toilette au cas où ils seraient mis en quarantaine pendant une longue période de pandémie.

“Ce que je vois se dérouler aujourd’hui est une manifestation incontournable d’une privation culturelle mondiale que nous sommes devenus pourris gâtés”, a-t-il déclaré.

«Les anciennes administrations du gouvernement des États-Unis, tous ces anciens présidents, ont donné le contrôle de notre production et de nos antibiotiques à vie et à mort aux Chinois tyranniques, génocidaires et communistes.

“Alors c’est le moment de ressembler peut-être plus Oncle ted… Numéro un, gagnez votre propre chemin “, at-il poursuivi.” Numéro deux, vivez selon vos moyens; être économe. Numéro trois – voici le gros: économisez pour un jour de pluie. Hé, pandémie? Jour de pluie ultime. Et les gens qui se trouvent mal préparés, j’espère que vous apprenez votre leçon.

“Comment osez-vous un chef de ménage américain – ou toute personne de plus de 12 ans, d’ailleurs – comment ne vous préparez-vous pas? Comment n’avez-vous pas suffisamment de nourriture, d’eau, de médicaments, d’armes à feu, de munitions et de papier hygiénique? en avoir assez pendant au moins quelques mois? Allez! Il y a eu des ouragans et des inondations, il y a eu des tornades, il y a eu l’an 2000, il y a eu le 11 septembre. Combien de leçons supplémentaires devez-vous assister avant d’apprendre? “

Nugent également d’accord avec Président Trumpdate limite arbitraire de Pâques pour une grande partie de la nation à rouvrir.

“Je pense que le pronostic est bon,” Ted m’a dit. «Je pense que le président a raison – nous devons retourner au travail juste après Pâques. Nous devons remettre en marche cette machine américaine d’une incroyable qualité de vie.

“Je sais que c’est une période difficile, et nous prions pour nos compatriotes américains, en particulier ceux qui sont malades et qui ont ce terrible virus”, Nugent a continué. “Mais je dois te dire: j’ai une foi éminente et illimitée dans ce présent et le peuple américain. Nous devons donc nous pencher vers le bas et la distance sociale, et nous devons aider nos voisins. Mais je pense que nous allons sortir de cela plus fort que jamais, parce que plus de gens vont apprendre que tu dois être préparé, mec. “

L’année dernière, Nugent, un ardent défenseur du Parti républicain et de diverses causes conservatrices associées, a défendu Atout après que le président américain a été accusé d’avoir fait des remarques racistes à propos des femmes démocrates du Congrès issues de milieux ethniques noirs et minoritaires.

Nugent et son compatriote rocker élevé à Detroit Kid Rock a pu passer du temps dans le bureau ovale avec Atout en avril 2017. Ils ont été rejoints par Sarah Palin, l’ancien gouverneur de l’Alaska et candidat vice-présidentiel du GOP, qui a publié des photos de la visite sur les réseaux sociaux le lendemain matin. Nugent dit plus tard au Detroit Free Press que lui et Kid Rock représentent une démographie américaine du sel de la terre qui a aidé Atout débarquer la présidence.