Tekashi 6ix9ine fait face à deux poursuites de plusieurs millions de dollars derrière les barreaux

Dans ce qui peut être décrit comme une semaine litigieuse, le rappeur Tekashi 6ix9ine a été nommé dans deux poursuites de plusieurs millions de dollars: la marque de vêtements Fashion Nova basée à Los Angeles l’a giflé avec un costume de 2,2 millions de dollars, et une femme sans nom l’a étiqueté avec un montant stupéfiant de 150 $ millions de plaintes.

Dans le premier dossier, que Fashion Nova a soumis à un tribunal d’État de Californie, il est allégué que Tekashi 6ix9ine a accepté une avance de 225000 $ dans le cadre d’un accord de promotion sur Instagram, mais n’a par la suite pas honoré sa fin de contrat. La société de réservation de Tekashi 6ix9ine, MTA Booking, et plusieurs partenaires commerciaux ont également été cités dans le procès.

Selon Fashion Nova, les négociations pour l’accord en question ont commencé en octobre 2018; le contrat prévoyait que Tekashi 6ix9ine fasse la promotion de Fashion Nova sur les réseaux sociaux, en plus de mentionner la marque dans les paroles des chansons et de présenter ses produits dans les clips. Deux semaines après avoir coupé le chèque de près d’un quart de million de dollars, Fashion Nova a vu Tekashi 6ix9ine arrêté pour des accusations qui auraient pu le garder derrière les barreaux à vie.

Cependant, le joueur de 23 ans a évité une peine d’emprisonnement majeure en acceptant un accord de plaidoyer avec les procureurs, dans lequel il a fourni des informations sur les Nine Trey Gangsters, un sous-ensemble violet des Bloods. Sa peine de deux ans est déjà en cours et, selon les responsables de la prison, son comportement stellaire derrière les barreaux entraînera probablement une libération anticipée en août.

Le deuxième procès intenté contre Tekashi 6ix9ine cette semaine découle d’un «tir de vengeance» qu’il aurait ordonné en 2018.

Un inconnu a informé Tekashi 6ix9ine d’un clip vidéo filmé (dans un complexe d’appartements) par ceux qui l’ont kidnappé, agressé et volé en 2018. Un spectateur innocent se trouvait à l’appartement lorsque l’équipe de Tekashi 6ix9ine s’est enroulée et a tiré sur les hommes; une balle perdue a touché un passant dans le pied qui lui a fait tomber et lui a fait mal au dos.

Le procès de la femme réclame à nouveau un montant de 150 millions de dollars de dommages et intérêts. Ni Tekashi 6ix9ine ni son équipe juridique n’ont commenté publiquement la question.