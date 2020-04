Tekashi 6ix9ine obtient une libération anticipée de prison en raison de problèmes de coronavirus

Tekashi 6ix9ine a été libéré de prison plus tôt que prévu, comme le confirment les documents judiciaires consultés par Pitchfork. Le rappeur de New York, qui purgeait une peine après avoir plaidé coupable à des accusations de complot de racket, de multiples infractions à la loi sur les armes à feu et de trafic de stupéfiants, purgera le reste de sa peine de quatre mois de détention à domicile sous surveillance gouvernementale en raison de la pandémie de COVID-19.

L’avocat de 6ix9ine Lance Lazzaro a plaidé pour la libération anticipée de son client dans une lettre envoyée au juge Paul A. Engelmayer le 22 mars. Dans la lettre, Lazzaro a écrit que 6ix9ine, qui est né Daniel Hernandez, a «de l’asthme et a été régulièrement hospitalisé en raison de graves crises d’asthme. “

Lazzarro a poursuivi: «M. Hernandez s’est plaint aux responsables de la prison cette semaine d’essoufflement, mais apparemment, le directeur de son établissement ne permettra pas à M. Hernandez d’aller à l’hôpital malgré la recommandation du directeur médical de l’établissement que M. Hernandez soit traité par un médecin à un hôpital.”

La demande de libération anticipée de 6ix9ine a été initialement rejetée. Il a été libéré après une série d’appels. Le 6ix9ine devait être libéré de prison le 2 août.

