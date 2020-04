Tekashi 6ix9ine sort tôt de prison

Un juge a libéré le rappeur Tekashi 6ix9ine de prison, des mois avant son départ prévu en août, en raison de préoccupations liées à la santé respiratoire du jeune de 23 ans et à la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Comme Tekashi 6ix9ine souffre d’asthme et a été hospitalisé pour une bronchite sévère, les professionnels de la santé pensent qu’il court un risque élevé de complications de santé s’il est infecté par COVID-19. Pour réduire ses chances de contracter le nouveau coronavirus (et pour réduire la prévalence de la maladie parmi ceux qui resteront emprisonnés), le juge Paul Engelmayer a approuvé la demande de libération.

Maintenant, Tekashi 6ix9ine terminera les quatre mois restants de sa peine à la maison, tout en portant un moniteur de cheville. Auparavant, Tekashi avait refusé l’offre du gouvernement américain de s’inscrire au programme de protection des témoins, après avoir témoigné contre plusieurs de ses anciens complices de Nine Trey Bloods devant un tribunal fédéral. Et en échange de cette coopération, la peine potentiellement longue de 50 ans de Tekashi (résultant de rackets, de stupéfiants et d’accusations d’armes) a été ramenée à seulement 24 mois.

Tous les panneaux indiquent que Tekashi 6ix9ine restera occupé à «l’extérieur». En octobre dernier, il a signé un contrat d’enregistrement de 10 millions de dollars et 50 Cent devrait produire un documentaire sur sa vie.

Sur une note moins positive mais décidément pressante, Tekashi a été victime de deux poursuites de plusieurs millions de dollars le mois dernier. La première plainte concerne sa violation présumée des termes d’un accord de parrainage de 2,2 millions de dollars avec Fashion Nova, tandis que l’autre, un costume de 150 millions de dollars, découle de blessures subies par un spectateur anonyme lors d’une fusillade de vengeance prétendument commandée par Tekashi.

Aux États-Unis et dans le monde, des prisons libèrent des détenus pour empêcher le transfert de COVID-19 et réduire le risque de poussées généralisées. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a annoncé plus tôt cette semaine que son état allait libérer 3 500 prisonniers prématurément au cours des deux prochains mois. De plus, le maire de New York, Bill de Blasio, a libéré environ 900 criminels non violents à ce jour.

Sur le plan international, l’Iran a libéré environ 80 000 détenus et la Pologne peut autoriser jusqu’à 12 000 détenus à purger le reste de leur peine à domicile.