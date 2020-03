Téléchargement, les festivals de l’île de Wight annulés en raison de la crise des coronavirus

Le 2020 Download et les festivals de l’île de Wight sont les derniers événements majeurs à annoncer leur annulation alors que la crise des coronavirus continue de toucher le monde.

Ils suivent Glastonbury, qui a annoncé qu’il mettrait fin à ses célébrations du 50e anniversaire la semaine dernière.

Dans un communiqué, l’équipe de l’île de Wight a déclaré que sa décision était “inévitable” et a promis de revenir “plus fort que jamais” en 2021.

Le festival de l’île de Wight a été mis en place du 11 au 14 juin, accueillant des ensembles de titres tels que Lionel Richie, Lewis Capaldi, Snow Patrol, The Chemical Brothers et Duran Duran.

Confirmation des plans de remboursement pour les détenteurs de billets, l’équipe de l’île de Wight a écrit: «Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de billetterie en ce moment et ils seront en contact très prochainement pour traiter votre remboursement, ou, si vous préférez, vous pouvez conserver votre billet et le reporter à l’année prochaine. . “

Festival de téléchargement 2020 devait avoir lieu à Castle Donington les 12 et 14 juin avec Iron Maiden, KISS et System Of A Down en vedette, mais avec le monde de la musique en ébullition en raison de la pandémie de coronavirus, les organisateurs ont pris la décision d’annuler l’événement 2020.

Une déclaration se lit comme suit: «Le festival de téléchargement n’aura plus lieu cette année. Nous suivons de près cette situation sans précédent et il est devenu clair qu’il n’est tout simplement pas possible que le festival 2020 se poursuive.

“Cette décision n’a pas été prise à la légère et nous sommes au-delà de la déception. Nous vous présentons nos sincères excuses à tous – nous avons vraiment essayé de faire en sorte que cela fonctionne.

«Soyez assuré que nous reviendrons l’année prochaine. Plus que jamais, nous avons besoin de l’esprit de téléchargement pour prospérer et offrir un soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Nous ferons de notre mieux pour vous proposer une programmation incroyable en 2021 et nous avons hâte de vous voir tous. Merci, comme toujours, pour votre soutien continu. »

Les deux festivals ont exhorté les fans à attendre cinq jours avant de contacter leur point de vente.

D’autres festivals qui seront annulés incluent SXSW, tandis que Coachella a été reportée car la maladie continue de faire des ravages à travers le monde. SXSW devait démarrer au Texas le week-end dernier, tandis que Coachella devait avoir lieu le mois prochain. Il a maintenant été déplacé en octobre.