‘Telegram Sam’: Tu te souviens de Purple Pie Pete? T. Rex Did

La question triviale d’aujourd’hui: qui étaient Golden Nose Slim, Purple Pie Pete et Jungle Faced Jake? Ils faisaient partie des paroles de la chanson préférée du Royaume-Uni du 5 février 1972, lorsque Marc Bolan en a chanté T. RexLe nouveau numéro 1 “Telegram Sam.”

Les 12 mois précédents avaient été un tourbillon pour le groupe, avec deux singles en tête des palmarès en 1971 avec ‘Hot Love’ et ‘Get It On’, et deux autres n ° 2 dans ‘Ride A White Swan’ et ‘Jeepster’. En novembre, Electric Warrior était devenu le premier album n ° 1 de T. Rex au Royaume-Uni, mais avec Bolanmania faisant rage à travers la Grande-Bretagne, la nouvelle année a appelé à un nouveau single.

Quand le mot est sorti qu’il s’agissait d’un nouveau morceau, pas encore sur aucun album, la demande est montée en flèche. C’était aussi le premier single du groupe à apparaître non pas sur Fly (ou Regal Zonophone avant ça), mais sur le label T. Rex que Bolan avait lui-même commencé.

‘Telegram Sam’ est allé directement au n ° 3 puis, sur le premier graphique de février, a passé la première des deux semaines au n ° 1. Plus tard dans l’année, la chanson est apparue sur l’album The Slider. Pendant ce temps, il y avait deux raisons de célébrer, car au cours de la même semaine de classement que «Sam» a atteint le sommet, Electric Warrior est revenu au sommet de l’album.

Comme le producteur Tony Visconti s’en souvient dans son autobiographie Bowie, Bolan & the Brooklyn Boy: «Au début de 1972, T. Rexstasy a atteint de nouveaux sommets, avec Marc au centre de l’attention de presque tout le monde, avec page après page de la presse pop britannique consacrée à son pitreries, ses pensées et son image. “Bolan a même chanté sur lui-même sur le nouveau n ° 1, avec sa ligne” Je ne suis pas un carré avec mes cheveux tire-bouchon. “

