Tell Mama: The Soulful Majesty Of Etta James In 20 Songs

Etta James emballé beaucoup de musique et tout un tas de vivre dans une carrière qui a commencé quand elle était adolescente et a duré une bonne partie de 60 ans. Sa mort le 20 janvier 2012 nous a volé un artiste qui avait l’une des voix définitives du R & B-blues, une soulfulness unique et rauque qui imprégnait tout ce qu’elle chantait, et de nombreux démons. Udiscover Music présente juste un petit échantillon de ses incroyables archives pour notre Etta James en 20 chansons playlist.

Né le 25 janvier 1938 à Los Angeles, James était dans les charts quand elle avait à peine 17 ans, partageant le chant avec Richard Berry sur “ The Wallflower ” de 1955, autrement connu sous le nom de “ Roll With Me Henry ”, le dossier de réponse de Hank Ballard et des Midnighters “ Work With Me Annie ” .Cela commence notre playlist, qui se poursuit avec son Teenage a frappé ‘Good Rockin’ Daddy ‘et continue avec ce qui ne peut être qu’une fraction de sa brillante sortie pendant son séjour chez Chess Records.

Parmi ceux-ci figurent «Si je ne peux pas vous avoir» et «Spoonful», le premier duo de James avec le membre de Moonglows et plus tard l’ancien élève de Motown Harvey Fuqua. Vous entendrez les chansons de signature qui ont atteint non seulement la génération des années 1960 mais celles qui ont suivi, comme “Enfin” «Je veux juste vous faire l’amour» et «Je préfère devenir aveugle»; des joyaux R&B brillants et stimulants comme la composition de Clarence Carter ‘Tell Mama’ et ‘Do I Make Myself Clear’ et la superbe version d’Etta de Otis Redding«S» Sécurité.

L’espace nous empêche de refléter pleinement la sortie souvent exceptionnelle des dernières années de James, mais il était essentiel de faire de la place pour son formidable joyau de groove rare “All The Way Down”, qui est devenu son dernier top 30 R&B single en 1973; et un morceau de son dernier album studio, The Dreamer de 2011, qui comprenait une autre belle interprétation de Redding, «Cigarettes & Coffee».

Suivez la liste de lecture Etta James Best Of de uDiscover Music.