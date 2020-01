Temple de la renommée des auteurs-compositeurs 2020: Mariah Carey, les Neptunes, plus intronisés

Les intronisés du Temple de la renommée des auteurs-compositeurs 2020 ont été annoncés. Mariah Carey, Chad Hugo & Pharrell (les Neptunes), les Isley Brothers, Eurythmics, le producteur Rick Nowels, Steve Miller et l’auteur-compositeur de Motown Mickey Stevenson font partie de la classe des artistes et auteurs-compositeurs de cette année, qui seront officiellement intronisés le 11 juin lors d’un cérémonie à l’hôtel Marriott Marquis de New York.

“La première chose que vous devez savoir, c’est la chanson, la deuxième chose que vous devez savoir, c’est la chanson, la troisième chose que vous devez savoir, c’est la chanson”, a déclaré Nile Rodgers, président du Songwriters Hall of Fame. une déclaration. «Je suis très fier que nous reconnaissions certains des auteurs-compositeurs les plus importants sur le plan culturel de tous les temps et que la liste des intronisés 2020 représente la diversité et l’unité à travers les genres, l’ethnicité et le sexe, des écrivains qui ont enrichi nos vies et à leur époque ont littéralement transformé la musique. et a contribué à en faire ce qu’elle est aujourd’hui. »

L’année dernière, les intronisés au SHOF comprenaient Missy Elliott, John Prine, Dallas Austin, etc. En 2017, Jay-Z est devenu le premier rappeur à être intronisé.

Lisez notre article «Forever Mariah: une entrevue avec une icône».

.