Temps pour une révision DMCA? Début des audiences du Congrès

Le Congrès pourrait porter son attention sur une refonte du DMCA dans le cadre d’un effort bipartite pour régner sur l’influence et la portée des principales entreprises technologiques et plateformes de médias sociaux.

Bill Clinton a signé le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) il y a plus de deux décennies, en 1998. En substance, le DMCA protège les œuvres protégées par le droit d’auteur tout en exonérant les fournisseurs de services Internet (FAI) et les plateformes de médias sociaux de toute responsabilité liée au téléchargement et habitudes de visionnement. Tant que les FAI et les sociétés de médias sociaux répondent aux demandes DMCA des titulaires de droits d’auteur de manière raisonnable et en temps opportun, ils ne seront pas tenus responsables des infractions; en théorie, les personnes concernées seront passibles de sanctions.

Les législateurs ont noté que beaucoup de choses avaient changé depuis l’adoption du DMCA, quand Internet était à ses balbutiements. Beaucoup de ces mêmes législateurs pensent que le moment est venu de réorganiser en profondeur la politique américaine sur le droit d’auteur numérique. Les audiences préliminaires ont commencé la semaine dernière et les modifications proposées au DMCA devraient être rédigées et soumises d’ici la fin de 2020.

En outre, certains soutiennent que les principales sociétés technologiques profitent des lois de la «sphère de sécurité» en permettant aux utilisateurs de publier et de partager des œuvres protégées par le droit d’auteur jusqu’à ce que les propriétaires correspondants déposent un avis DMCA. Naturellement, parcourir plusieurs milliards de publications, de vidéos et même de sites Web entiers est un processus coûteux et complexe pour les petites et les grandes entreprises.

Les efforts antérieurs visant à modifier les lois américaines sur le droit d’auteur numérique ont été accueillis par des critiques relatives de la part de certains internautes, ainsi que de sites Web ultra populaires comme Google et Reddit. La loi Stop Online Piracy Act (SOPA) de 2012 aurait permis aux détenteurs de droits d’auteur de protéger plus facilement leur contenu, mais les critiques ont affirmé que le projet de loi aurait entravé la liberté d’expression.

L’administration Obama s’est distanciée de l’effort du Congrès bipartite, mais a ensuite tenté de relancer des parties de son texte. Même alors, le tollé général était considérable et la législation était mise de côté.

À la fin du mois dernier, les législateurs britanniques ont indiqué qu’ils n’appliqueraient pas la directive sur le droit d’auteur de l’Union européenne, qui, comme SOPA, a été résolument condamnée par les entreprises technologiques. En vertu de la directive, seuls les titulaires de droits d’auteur seront autorisés à télécharger leurs médias sur Internet et les sites Web seront tenus responsables de toute infraction.

Chaque pays de l’UE doit mettre en œuvre les changements radicaux de la directive sur le droit d’auteur d’ici juillet 2021.

Notamment, la protection du droit d’auteur de type DMCA a été étendue au Canada et au Mexique fin janvier, lorsque le président Trump a signé l’accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA). L’USMCA a reçu un soutien bipartisan écrasant au Congrès.