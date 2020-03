Tenacious D annonce une tournée d’État Swing

Tenacious D – le groupe rock de Jack Black et Kyle Gass – a annoncé une tournée. Intitulé «The Purple Nurple Tour – Twisting Hard To The Left !,» il trouve le duo se concentrant sur les États swing américains. Dans un communiqué, ils écrivent: «Donald Trump s’est révélé être le président le plus diviseur, le plus corrompu et le plus dangereux de l’histoire moderne de ce pays, et nous ne pouvons tout simplement pas supporter encore quatre ans de son administration! Il est maintenant temps d’élire un VRAI leader! »

La tournée de Tenacious D débute cet automne à Davenport, Iowa et se termine en octobre à New York. Découvrez leur itinéraire, ainsi que le reste de leur déclaration, ci-dessous. Les billets sont disponibles ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Pour la tournée à venir, Tenacious D s’est associé à la campagne 46 pour 46 pour aider à promouvoir l’inscription des électeurs et l’action civique.

En 2016, six États ont été décidés de 2 points de pourcentage ou moins, et

dix États ont été décidés par 4 points de pourcentage ou moins. États de swing

joué un rôle central dans le résultat de cette élection, et ils

à nouveau en 2020. Sachant cela, nous nous sommes regardés et avons convenu: juste

comme l’histoire de Post-Apocalypto, il est temps pour Tenacious D de RIDE

et aider à sauver le monde de la destruction de Trump. Avec du grand rock

vient une grande responsabilité.

