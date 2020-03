Tencent finalise 3,3 milliards de dollars, 10% de rachat de Universal Music Group

Le conglomérat chinois Tencent a officiellement acquis une participation de 10% dans Universal Music Group (UMG).

Tencent et Vivendi, un conglomérat français et société mère d’UMG, ont annoncé l’accord pour la première fois en décembre 2019; sauf difficultés ou problèmes imprévus, sa fermeture était attendue depuis longtemps. Tencent, qui possède des actifs supérieurs à 130 milliards de dollars, a payé environ 3,3 milliards de dollars pour la part d’UMG. L’accord est assorti d’une stipulation qui permet à Tencent d’augmenter sa participation jusqu’à 10% supplémentaires, au même prix, avant le 15 janvier 2021.

Vivendi, basée à Paris, a longtemps cherché à capitaliser davantage sur l’immense rentabilité d’Universal Music, qui fait partie de ses atouts les plus précieux. Le mois dernier, dans la foulée d’un rapport de résultats encourageant, Vivendi a indiqué qu’il mettrait UMG en bourse avec une introduction en bourse d’ici 2023.

S’exprimant sur la clôture officielle de l’accord Tencent-UMG dans un communiqué de presse, Vivendi a déclaré qu’il était “très heureux”, avant de déclarer que la portée et les ressources considérables de la société chinoise “permettront à UMG de se développer davantage sur le marché asiatique.” Le communiqué notait également l’intention de Vivendi de «poursuivre la vente éventuelle d’intérêts minoritaires supplémentaires dans UMG». Cependant, le document ne précisait pas d’échéancier ou d’acheteurs possibles pour ces autres participations minoritaires.

Certaines des stars les plus populaires et les plus aimées de la musique ont signé avec Universal Music Group et ses labels affiliés. Taylor Swift, Kanye West, Elton John et Lil Wayne, par exemple, publient actuellement de la musique sous la bannière UMG. Le label Big Three a reçu plusieurs offres de rachat, dont une proposition de 8,5 milliards de dollars du conglomérat japonais SoftBank en 2013, mais a refusé ces avances jusqu’à ce que Tencent accepte de payer 3,3 milliards de dollars pour sa part de 10%.

Au moment d’écrire ces lignes, Tencent n’avait pas publiquement évoqué la clôture officielle de l’accord avec UMG. La société basée à Shenzhen a une main dans un éventail d’opérations et est le plus grand développeur de jeux vidéo au monde.