Tencent lance un Fonds mondial anti-pandémie avec un financement de démarrage de 100 millions de dollars

Tencent lance le Fonds mondial anti-pandémie, un effort de 100 millions de dollars pour lutter contre les coronavirus.

Tencent rejoint d’autres géants de la technologie comme Netflix et Facebook qui ont lancé leurs propres fonds de 100 millions de dollars. Le financement initial de Tencent contribuera à financer les dons de produits de santé pendant la pandémie de coronavirus. Cela comprend l’équipement de protection individuelle et d’autres produits pour les professionnels de la santé.

Tencent avait précédemment mis en place un fonds anti-pandémie en Chine lorsque le coronavirus a ravagé Wuhan et Hubei. Tencent dit que le fonds alloue 211 millions de dollars pour lutter contre la propagation du COVID-19 en Chine.

“COVID-19 a un impact considérable sur les gens du monde entier”, a déclaré le président de Tencent, Martin Lau, dans un communiqué. «Nous relevons ce défi ensemble, et Tencent s’est engagé à soutenir la réponse d’urgence internationale.»

Tencent dit qu’il reconnaît le besoin de plus d’EPI et de fournitures médicales à travers le monde. Les canaux d’approvisionnement traditionnels ont du mal à suivre la demande observée dans les soins de santé. Il y a une pénurie massive d’équipements comme des masques et des respirateurs, ce qui pourrait avoir un impact sur les efforts de lutte contre le virus.

Netflix a créé un fonds similaire de secours de 100 millions de dollars contre les coronavirus le 20 mars. Le fonds est destiné à aider les membres de la communauté créative qui ont perdu leur travail en raison de la pandémie. La Recording Academy a fait quelque chose de similaire pour les professionnels de la musique qui ont perdu du travail en raison de concerts annulés.

Plus de 120 000 membres d’équipage ont perdu leur emploi depuis le début de la propagation du coronavirus.

La production de spectacles et de comédies musicales est arrêtée. Même les Tony Awards – prévus pour juin – sont reportés indéfiniment en raison de la pandémie. Les musiciens indépendants se tournent vers Twitch comme moyen de subvenir à leurs besoins pendant l’arrêt.

Twitch est une plate-forme de streaming en direct conçue pour basculer, qui aide de nombreux artistes à rester à flot. SoundCloud et Twitch s’associent même pour accélérer le passage de nouveaux artistes au statut d’affilié plus tôt.

Nous constatons une quantité sans précédent de pertes d’emplois rien qu’en Amérique alors que nous continuons de lutter contre la pandémie.