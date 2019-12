Tencent Music annonce un plan de rachat d'actions de 400 millions de dollars

Le conseil d'administration de Tencent Music Entertainment a annoncé que la société prévoyait de racheter 400 millions de dollars de ses actions.

Le rachat concerne des actions ordinaires de catégorie A négociées aux États-Unis, sous la forme d'actions de dépôt américaines, et il se déroulera sur une période de 12 mois commençant le 15 décembre de cette année.

La société a en outre déclaré qu'elle prévoyait d'effectuer les rachats «de temps à autre» par le biais de transactions en bloc négociées en privé mais effectuées sur le marché libre, ou par ce qu'elle appelait «d'autres moyens légalement autorisés». La règle 10b-18 de la Securities and Exchange Commission et les exigences de la règle 10b5-1 régiront toutes les transactions effectuées dans le cadre du programme.

Dans le cadre du programme de rachat, le conseil d'administration de la société l'examinera périodiquement. Il peut également ajuster à la fois les termes et la taille du programme, et il pourrait même le suspendre ou l'interrompre. Cela signifie que l'entreprise peut finalement racheter plus ou moins 400 millions de dollars d'actions.

Tencent Music est en bonne position financière pour effectuer le rachat. Il y a un mois, ils ont publié leurs états financiers du 3ème trimestre, qui non seulement montraient une augmentation des bénéfices de plus de 30%, mais montraient également que la société disposait de près de 3 milliards de dollars de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie.

Bien que la société aura besoin d'un peu de cet argent lorsqu'elle finalisera son achat de 10% d'UMG auprès de Vivendi, ce qui devrait se produire bientôt. Cependant, il est actuellement en pourparlers avec d'autres pour partager les coûts de l'acquisition.

Cussion Pang, qui est le PDG de Tencent Music, a publié une déclaration conjointement avec l'annonce du plan de rachat.

Il a déclaré: «Le programme de rachat d’actions reflète la confiance du conseil dans le potentiel fondamental et à long terme des activités de la société. Notre solide situation financière et notre capacité de générer des liquidités nous permettent non seulement de continuer à investir dans notre croissance durable à long terme, mais aussi de restituer de la valeur à nos actionnaires. »