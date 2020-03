Tencent Music compte 39,9 millions d’abonnés payants – Toppig Analyst Estimates

Tencent Music a clôturé 2019 avec près de 40 millions d’abonnés musicaux payants dans le monde.

Tencent Music Entertainment Group (TME) gère trois différents services de streaming musical en Chine. Il s’agit notamment de QQ Music, Kugou et Kuwo. TME a déclaré aux investisseurs que ses abonnés avaient payé 160 millions de dollars au quatrième trimestre 2019.

Le nombre d’utilisateurs de musique payants de TME au quatrième trimestre 2019 est en hausse de 47,8% par rapport aux chiffres de l’année dernière. La société a déclaré 39,9 millions d’abonnés payants, soit une augmentation de 4,5 millions par rapport au troisième trimestre 2019. Les revenus de 160 millions de dollars au quatrième trimestre 2019 des abonnés payants ont également augmenté de 60,1% d’une année sur l’autre.

Le revenu moyen par utilisateur payant (ARPU) de TME a également augmenté de 8,1% sur douze mois. Tencent Music suivra l’exemple de Spotify et prévoit de développer son contenu audio long. Cela pourrait se répercuter sur les paiements de redevances musicales à l’avenir, ce qui aurait un impact sur les labels qui s’attendent à ce que TME génère leurs revenus en Chine.

Les revenus globaux de la société proviennent toujours de ce que TME appelle les «services de divertissement social». Les concours de chant en ligne ont généré 2,62 milliards de dollars en 2019.

Au total, Tencent Music a généré 3,65 milliards de dollars l’an dernier et a enregistré un bénéfice d’exploitation de 664 millions de dollars.

Cussion Pang, PDG de TME, a déclaré que la société poursuivra l’expansion de sa base d’abonnés payants.

«Pour 2020, nous continuerons d’innover pour offrir une expérience musicale encore plus engageante aux utilisateurs de notre plateforme. Et nous nous étendrons via des partenariats avec la littérature chinoise et d’autres dans l’espace de divertissement audio plus large », a déclaré Pang.

Pang affirme que la capacité de Tencent Music à fonctionner dans une «économie basée sur les fans» a contribué à la croissance. Tencent Music parraine régulièrement des galas de divertissement social et offre aux mélomanes des expériences interactives.

Les événements de Tencent Music attirent une participation record de ses utilisateurs et continuent de contribuer à la croissance des utilisateurs. Le nombre d’abonnés payants de Spotify pour le même trimestre était de 124 millions d’abonnés payants, en hausse de 11 millions par rapport au troisième trimestre 2019.