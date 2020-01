Tentatives de jeu de cartes de Justin Bieber tombant un peu court

Les tentatives controversées du chanteur Justin Bieber et / ou de son équipe pour jouer les charts et faire de “Yummy” une chanson n ° 1 semblent être un peu courtes.

Pour le moment, les fans de Bieber n’ont pas été en mesure de placer sa nouvelle chanson en tête des charts. Certains spéculent que la raison pourrait être liée à la suppression de Spotify de ce qu’il considérait comme de faux jeux de ses graphiques. Une autre possibilité pourrait être que les fans de Bieber ne se soient pas suffisamment souciés de jouer au système ou aient estimé qu’il était peut-être inapproprié de le faire.

Mais cela ne signifie pas que “Yummy” est exactement un échec. Sur le graphique quotidien de Spotify, il se classe actuellement au troisième rang mondial avec près de 5 millions de flux. Aux États-Unis, cependant, cela ne marche pas aussi bien. Il se classe actuellement n ° 6 avec un peu plus d’un million de flux.

Sur les graphiques hebdomadaires, “Yummy” se porte encore mieux.

Aux États-Unis, il est actuellement n ° 3 avec 9 648 561 streams, ce qui le place au coude à coude avec «ROXANNE» d’Arizona Zervas pour la deuxième place. Sur les cartes mondiales, il est désormais n ° 2 avec 36 772 939 streams.

L’ascension rapide de «Yummy» est également exposée au Billboard. Il a fait ses débuts sur le graphique Hot 100 au n ° 2. C’était après sa première semaine complète de suivi. La chanson est sortie le 3 janvier.

Selon Billboard, 71 000 exemplaires numériques de la chanson ont été vendus au cours de la semaine, ce qui, selon eux, était le plus élevé depuis que «You Need to Calm Down» de Taylor Swift a vendu 79 000 exemplaires en juin de l’année dernière. Cela a fait de “Yummy” la chanson n ° 1 en termes de ventes. Il était en outre n ° 2 en termes de flux, avec 29,3 millions au total sur toutes les plateformes.

La chanson est la 17e chanson à succès de Bieber dans le Top 10. Le gardant de la première place était “The Box” de Roddy Ricch, qui était la première chanson n ° 1 du rappeur.