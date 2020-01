Terry Jones, acteur Monty Python, comédien et réalisateur, meurt à 77 ans

L’acteur et comédien de Monty Python, Terry Jones, est décédé à l’âge de 77 ans, a déclaré son agent.

Jones a reçu un diagnostic d’aphasie progressive primaire en 2016, une variante grave de la démence qui affecte sa capacité à communiquer.

Dans un communiqué, la famille de Jones a déclaré: «Nous sommes profondément attristés d’avoir à annoncer le décès de l’époux et père bien-aimé, Terry Jones. Terry est décédé le soir du 21 janvier 2020 à l’âge de 77 ans avec sa femme Anna Soderstrom à ses côtés après une longue bataille extrêmement courageuse mais toujours de bonne humeur contre une forme rare de démence, la FTD.

«Au cours des derniers jours, sa femme, ses enfants, sa famille élargie et de nombreux amis proches ont constamment été avec Terry alors qu’il s’échappait doucement chez lui dans le nord de Londres. Nous avons tous perdu un homme gentil, drôle, chaleureux, créatif et vraiment aimant dont l’individualité sans compromis, l’intellect implacable et l’humour extraordinaire ont fait plaisir à d’innombrables millions de personnes au cours des six dernières décennies. »

Un membre de Python et proche collaborateur, Sir Michael Palin, a déclaré dans un communiqué: «Terry Jones était l’un de mes amis les plus proches et les plus précieux. Il était gentil, généreux, solidaire et passionné de vivre pleinement sa vie.

“Il était bien plus qu’un des écrivains-interprètes les plus drôles de sa génération, il était le comédien de la Renaissance complet – écrivain, réalisateur, présentateur, historien, auteur brillant pour enfants, et la compagnie la plus chaleureuse et la plus merveilleuse que vous puissiez souhaiter.”

Né à Colwyn Bay, au Pays de Galles, en 1942, Terry Jones a déménagé en Angleterre alors qu’il était enfant, grandissant à Surrey. Pendant ses études de littérature anglaise à Oxford, il a rencontré un autre étudiant, Palin, lors d’une représentation dans la Revue d’Oxford. Après l’université, avec Palin, Jones a écrit et joué dans une série d’émissions télévisées aux côtés d’autres futures stars de la comédie britannique – dont John Cleese, Graeme Garden, Bill Oddie, Eric Idle, Peter Cook et David Jason – sur The Frost Report, Do Ne réglez pas votre appareil et l’histoire complète et complète de la Grande-Bretagne.

En 1969, Palin et Jones ont rejoint les diplômés de Cambridge Cleese et Graham Chapman – avec Idle et l’animateur Terry Gilliam – sur un sketch sketch de la BBC. Finalement diffusé sous le titre Monty Python’s Flying Circus, il a duré jusqu’en 1974, Jones écrivant en grande partie avec Palin (complétant le partenariat de Cleese avec Chapman).

Apparemment chaotique, souvent surréaliste et audacieux, le Flying Circus de Monty Python serait devenu l’un des spectacles les plus influents de l’histoire de la BBC, révolutionnant les formats de comédie, engendrant des dizaines de slogans et inspirant toute une génération de comédiens. Le penchant de Jones pour l’usurpation d’identité féminine était une caractéristique clé de la série, tout comme son écriture érudite.

Après le long métrage de compilation de croquis And Now For Something Completely Different (sorti en 1971 avec l’intention ultime de casser le spectacle aux États-Unis), la troupe s’est lancée dans un film original, Monty Python And The Holy Grail, et Jones a eu la chance de direct, en collaboration avec Gilliam. Il était très attaché à l’instinct démocratique de Python: «Si nous nous moquions tous les six de quelque chose, alors nous avons tous senti:« Ça va, nous pouvons aller de l’avant. »Et, pour moi, c’était juste une question de que sur l’écran, ce moment de nous assis autour de la lecture, ce moment où nous avons tous ri. “

Jones a repris le prochain film des Pythons, La vie de Brian, en tant que réalisateur solo, Gilliam optant pour se concentrer sur la conception du film. Soutenu par les films HandMade de George Harrison et sorti en 1979, la satire religieuse s’est avérée un succès commercial majeur et a suscité une controverse mondiale. Jones a fait une contribution mémorable à l’écran en tant que mère de Brian, criant aux fidèles assemblés: “Ce n’est pas le messie, c’est un garçon très méchant!”

Jones a ensuite dirigé la sortie de Python en 1983, Le sens de la vie, à une échelle encore plus élaborée, assemblant des croquis, des numéros de musique et des scènes d’effets complexes. Le film contient également sans doute le personnage le plus célèbre de Jones à l’écran: le géant Mr Creosote, qui explose après une dernière “menthe fine”.

Après Monty Python, Jones a ensuite travaillé sur une grande variété de projets. Avec Palin, il a créé la série télévisée à succès Ripping Yarns et, de son propre chef, Personal Services, une comédie basée sur l’histoire réelle de la bordelière Cynthia Payne, qui a été publiée en 1987. Il a suivi cela en 1989 avec Erik The Viking, qui mettait en vedette Tim Robbins en tant que pillard réticent, et était basé sur son propre livre pour enfants publié en 1983.

En plus d’Erik le Viking, Jones a pu se livrer à son propre intérêt fervent pour l’histoire ancienne et médiévale dans des séries télévisées, notamment Crusades (1995), Medieval Lives (2004) et Barbarians (2006), qu’il a présenté avec un enthousiasme contagieux. Il a également publié deux livres sur Chaucer et créé le dessin animé pour enfants Blazing Dragons, qui a duré deux saisons de 1996 à 1998 et a raconté l’histoire de la chevalerie du point de vue des dragons. Jones était également un auteur prolifique de livres pour enfants, y compris des contes de fées autoproclamés tels que Nicobobinus.

Des hommages affluent sur les réseaux sociaux pour le comédien séminal, qui a reçu un diagnostic de démence en 2016.

L’écrivain The Thick of It Simon Blackwell a tweeté: «Lovely Terry Jones, le cœur de Python. Ripping Yarns reste si glorieusement drôle, et Nasty Book for Boys & Girls de Bert Fegg m’a fait rire comme un petit fou quand j’avais huit ans. Très triste de le voir partir. »

“Adieu Terry Jones”, a tweeté Stephen Fry. «Le grand pied s’est abattu sur vous. Mon dieu quel plaisir tu as donné, quelle joie et délice sans entrave. Quel merveilleux talent, cœur et esprit. »