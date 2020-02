Tesla annonce un nouvel album live, Five Man London Jam

Les rockeurs américains Tesla sortiront leur nouvel album live, Five Man London Jam dans le monde entier le 27 mars via UMe. L’album est une performance live de certaines de leurs chansons les plus emblématiques de leur catalogue.

Five Man London Jam a été enregistré et filmé en 4K haute définition en hommage à leur album Platinum Five Man Acoustical Jam, acclamé par la critique et très influent. Five Man London Jam sera disponible en plusieurs formats, dont Blu-ray, vinyle 2LP, CD et numérique.

Produit par Tesla, Five Man London Jam sortira conjointement avec les prochaines dates de la tournée nord-américaine du groupe qui se dérouleront tout au long de 2020, à partir de Pensacola, FL le 14 février. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations sur toutes les dates.

L’enregistrement de cet album live a eu lieu lorsque Tesla a visité le célèbre studio d’enregistrement emblématique Abbey Road Studios pour un événement musical d’une nuit capturant le groupe interprétant des chansons de leur arsenal légendaire, dont «Love Song» et «Ce que vous donnez» ainsi que leurs reprises classiques de “Signs” et “We Can Work It Out”. De plus, le groupe a joué pour la toute première fois leur nouvelle chanson “California Summer Song” de leur dernier album Choc, y compris «Tied To The Tracks» et «Forever Loving You».

L’un des groupes de rock les plus célèbres et les plus durables au monde avec une base de fans fidèle et fidèle, Tesla connaît un succès international dans les charts, la radio et les tournées depuis près de 35 ans, avec des albums multi-platine et des ventes mondiales d’albums dépassant les 15 millions.

Qu’ils rugissent et planent toujours ne devrait pas être une surprise. C’est comme ça qu’ils sont construits. Tesla est peut-être né au milieu des années 80, une éruption d’excès, mais ce groupe n’a jamais parlé de ces choses. Leur son blues et soul est fortement ancré dans les racines du rock and roll organique et authentique des années 1970. Les mêmes racines qui ont produit des groupes comme Allman Brothers, Grand Funk Railroad, AC / DC, Lynyrd Skynyrd et Aerosmith. L’héritage de Tesla est bel et bien vivant alors qu’ils continuent d’enregistrer et de vendre des sites dans le monde entier.

Five Man London Jam sortira le 27 mars et peut être acheté ici.