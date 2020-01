Tesla Boss Elon Musk télécharge une piste EDM sur SoundCloud

Le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, s’essaye à la musique EDM. Son nouveau morceau sur SoundCloud s’intitule «Don’t Doubt Ur Vibe».

Musk a posté une photo de lui-même dans un studio de musique peu de temps avant de partager la piste sur les réseaux sociaux. Il a marqué l’occasion en changeant son pseudo Twitter sur E “D” M. Ce n’est pas la première fois que Musk expérimente la création musicale.

L’année dernière, il a sorti une chanson sur la mort de Harambe le gorille. Le gorille a été abattu au zoo de Cincinnati après qu’un petit garçon soit tombé dans l’enceinte de Harambe.

Le tweet publié avec les photos et la piste a partagé le court message, “Vibbbe”.

L’illustration de l’album pour la piste présente le Tesla Cybertruck récemment dévoilé avec Mars en arrière-plan. L’imagerie a incité Internet à devenir fou avec des mèmes sur Elon. Depuis la mise en ligne du morceau sur SoundCloud, il a récolté plus de 1,24 million de lectures. Mais on ne sait pas pourquoi – le son de cette piste est assez moyen.

Un effet secondaire intéressant de la popularité de la piste est de mettre en évidence un utilisateur SoundCloud relativement inconnu.

Les algorithmes de SoundCloud sélectionnent une piste de almndjoy appelée “Erectile Dysfunction”. La première ligne de cette piste commence par “Je suis désolé que ma bite ne fonctionne pas”. Cette piste a reçu relativement peu de lectures avant la sortie de Musk. De nombreux commentaires sur la page SoundCloud incluent une variante de remerciement à Elon.

Sans aucun doute, la raison pour laquelle ce morceau attire l’attention est à cause de qui l’a produit. Mais suivre une chanson de rap sur la dysfonction érectile est la cerise sur le gâteau pour cette version étrange et étrange. Écoutez la piste ci-dessus et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.

