Tesla organise une soirée d’écoute pour lancer un nouvel album, Five Man London Jam

Les légendaires rockeurs californiens Tesla organisent une soirée d’écoute spéciale pour leur nouvel album, Five Man London Jam, qui sort aujourd’hui, 27 mars, via UMe. L’album est une performance live de certaines de leurs chansons les plus emblématiques de leur catalogue.

La fête d’écoute commence en ligne à 10h PST / 5pm BST et les fans peuvent rejoindre le groupe Brian Wheat pour une soirée d’écoute Spotify et un chat en direct.

Five Man London Jam a été enregistré et filmé en 4K haute définition en hommage à leur album Platinum Five Man Acoustical Jam, acclamé par la critique et très influent. Five Man London Jam sera disponible en plusieurs formats, dont Blu-ray, vinyle 2LP, CD et numérique.

L’enregistrement de cet album live a eu lieu lorsque Tesla a visité le célèbre studio d’enregistrement emblématique Abbey Road Studios pour un événement musical d’une nuit capturant le groupe interprétant des chansons de leur arsenal légendaire, y compris ‘Love Song’ et ‘What You Give’ avec leur classique reprises de «Signs» et «We Can Work It Out». De plus, le groupe a joué pour la toute première fois leur nouvelle chanson «California Summer Song» de leur dernier album Shock, dont «Tied To The Tracks» et «Forever Je t’aime.

Plus tôt cette semaine, Tesla est devenu le dernier groupe à changer ses plans de tournée à la suite de la pandémie de coronavirus, reporter une série de spectacles nord-américains qui devaient avoir lieu le mois prochain. Les concerts devaient se dérouler du 10 avril au 1er mai. La tournée est maintenant reportée à l’automne prochain.

“En raison des préoccupations actuelles concernant le coronavirus, la santé et la sécurité de nos fans, le personnel des sites locaux, ainsi que la santé et la sécurité de notre groupe et de notre équipe, sont de la plus haute priorité”, a déclaré Tesla dans un communiqué. Ils ont noté que les billets seraient honorés pour les nouvelles dates, qui seraient annoncées «très bientôt». Visitez le groupe site officiel pour les mises à jour et plus d’informations.

Five Man London Jam est maintenant disponible et peut être acheté ici.