Testament annonce une tournée nord-américaine avec le meurtre de Dahlia noir, déchets municipaux; Blabbermouth.Net Prévente

San Francisco Bay Area thrash metal géants TESTAMENT ont annoncé une tournée nord-américaine au printemps 2020. Le trek de 30 dates débutera à Phoenix le 20 avril et fera des arrêts à Austin, au Mexique et à Toronto avant de se terminer à Anaheim le 28 mai. Les rejoindre sur la tournée sera LE MEURTRE DAHLIA NOIR, DÉCHETS MUNICIPAUX et MESHIAAK.

“Je suis super excité à propos de TESTAMENTtournée avec LE MEURTRE DAHLIA NOIR et DÉCHETS MUNICIPAUX,” États TESTAMENT guitariste Alex Skolnick. “Autant nous avons aimé faire des tournées avec des groupes qui ont émergé avant nous, de notre propre époque et des époques un peu plus tardives, ce sera une nouvelle expérience de partager le projet de loi avec ces deux, tous deux formés dans le nouveau millénaire, chacun avec une perspective unique et un son qui ne ressemble à personne d’autre. Ce sera une soirée musicale amusante. Ne le manquez pas! “

TESTAMENT bassiste Steve DiGiorgio déclare: “Le nouvel album, ‘Titans Of Creation’, sort le 3 avril. Nous allons être sur la route aux États-Unis et au Canada en avril et mai. Nous espérons voir tous vos thrashers là-bas. Venez découvrir le nouveau disque et montrer! Du métal pour toujours! “

TESTAMENT le batteur Gene Hoglan commente: “Salut tout le monde! Je suis ici pour vous dire que le nouveau TESTAMENT album qui sort le 3 avril s’appelle ‘Titans Of Creation’ doit être l’un de nos meilleurs records de tous les temps. Chaque TESTAMENT fan là-bas doit prendre celui-ci parce que je crois que tout le monde va aimer celui-ci comme un fou. Tout de suite! Nous vous verrons sur la route à toutes les dates que nous avons alignées. À bientôt!”

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET la prévente débutera le mardi 4 février à 10 h 00 heure locale et se terminera le mercredi 5 février à 22 h 00. heure locale. Lorsque vous y êtes invité, tapez le code de prévente “TITANS” pour accéder aux billets avant le grand public.

Les billets seront en vente au grand public à partir du vendredi 7 février à 10 h, heure locale.

Les fans ont la possibilité d’acheter une exclusivité TESTAMENT Forfait VIP Meet & Greet: voici les détails:

* 1 billet réservé ou 1 billet d’admission générale



* Séance photo personnelle avec certains membres de TESTAMENT



* Rencontrez et saluez des membres sélectionnés de TESTAMENT



* Signature d’autographe avec TESTAMENT (limité à 1 article par personne)



* Signé TESTAMENT 8×10



* TESTAMENT marchandise exclusive aux forfaits VIP



* Commémorative TESTAMENT Stratifié VIP

Les billets et le forfait VIP Meet & Greet sont disponibles à l’achat sur testamentlegions.com.

Dates confirmées pour TESTAMENTtournée nord-américaine 2020 avec LE MEURTRE DAHLIA NOIR, DÉCHETS MUNICIPAUX et MESHIAAK sont:

20 avril – Phoenix, AZ @ The Van Buren



21 avril – Albuquerque, NM @ El Rey



23 avril – Houston, TX @ House Of Blues



24 avril – Dallas, TX @ House Of Blues



25 avril – Oklahoma City, OK @ Diamond Ballroom



26 avril – Austin, TX @ Emo’s



28 avril – Pensacola, FL @ Vinyl Music Hall



29 avril – Atlanta, GA @ The Masquerade



30 avril – Raleigh, NC @ The Ritz



02 mai – Mexico, MX ^ Festival – TESTAMENT seulement



05 mai – Silver Springs, MD @ The Fillmore



06 mai – Philadelphie, PA @ TLA



07 mai – Huntington, NY @ The Paramount



08 mai – Sayreville, NJ @ Starland Ballroom



09 mai – Boston, MA @ House Of Blues



10 mai – Montréal, QC @ M’Telus



11 mai – Toronto, ON @ Phoenix Concert Hall



13 mai – Pittsburgh, PA @ Roxian Theatre



14 mai – Detroit, MI @ Saint Andrew’s Hall



15 mai – Columbus, OH ^ Festival – TESTAMENT seulement



16 mai – Joliet, IL @ The Forge



17 mai – Minneapolis, MN @ The Fillmore



19 mai – Denver, CO @ Summit Music Hall



20 mai – Salt Lake City, UT @ The Depot



22 mai – Portland, CA @ Roseland Theatre



23 mai – Vancouver, C.-B. * (sans DÉCHETS MUNICIPAUX)



24 mai – Seattle, WA * (sans DÉCHETS MUNICIPAUX)



24 mai – Las Vegas, NV @ Punk Rock Bowling + Festival (MUNICIPAL WASTE uniquement)



26 mai – Sacramento, Californie @ Ace Of Spades



27 mai – San Diego, Californie @ House Of Blues



28 mai – Anaheim, Californie @ House Of Blues

* DÉCHETS MUNICIPAUX n’apparaissant pas



^ Festival – TESTAMENT seulement



+ Festival – DÉCHETS MUNICIPAUX seulement

TESTAMENT, peut être diffusé ci-dessous. Le morceau est extrait du prochain album du groupe, “Titans Of Creation”, qui sortira le 3 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu de l’album 2016 “Confrérie du serpent” a été produit par le chanteur Chuck Billy et guitariste Eric Peterson tandis que Juan Urteaga de Trident Studios gérer la coproduction, l’enregistrement et l’ingénierie. Andy Sneap était responsable du mixage et du mastering de l’album. Eliran Kantor intensifié une fois de plus pour créer un nouveau chef-d’œuvre de l’illustration pour la couverture de cette version.

TESTAMENT fera équipe avec EXODE et ANGE DE LA MORT pour “La baie contre-attaque 2020” Tournée européenne. Le trek commencera le 6 février à Copenhague, au Danemark, et touchera 25 villes avant de se terminer le 11 mars à Hanovre, en Allemagne.