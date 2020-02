Testament Frontman – “Spotify fait des milliards de notre musique”

Le leader du Testament, Chuck Billy, a partagé certaines de ses réflexions sur Spotify et le streaming de musique.

Le groupe a rejoint les plateformes de streaming musical malgré le fait que les paiements des redevances aux artistes sont trop bas. Lors d’une interview sur Underground Australia, Billy a été invité à partager ses réflexions sur l’ère numérique.

«Il n’y a plus de spectacles ou de magasins de musique; il a permis à tout le monde de l’acheter numériquement. Je pense que certaines personnes ne veulent peut-être pas acheter de CD en plastique quand elles peuvent le télécharger sur leur iPod ou ordinateur. Donc c’est presque comme ça, à quoi ça sert? ” A partagé Billy.

Il a ensuite tourné ses pensées vers Spotify et comment le streaming de musique a changé au fil des ans.

“Lorsque Spotify a commencé à entrer sur le marché, de nombreux groupes ne voulaient pas travailler avec Spotify. Vous auriez besoin d’avoir autant de flux et de téléchargements pour faire un sou; vous n’obteniez pas votre juste part de ce que vous étiez censé obtenir », a-t-il déclaré.

«Spotify fait des milliards de notre musique; ils ont toute une entreprise qui gagne beaucoup d’argent avec les artistes. Je ne pense pas que ce soit juste », a conclu Billy.

Testament a gardé ses dossiers hors de Spotify jusqu’à l’année dernière. Billy dit que sa maison de disques lui a dit qu’ils feraient aussi bien de le faire. Finalement, le groupe a cédé et a rendu sa musique disponible sur Spotify.

Billy dit que Spotify a changé la façon dont leurs nouveaux fans vivent leur musique. L’album ne signifie plus rien pour certains fans. Il dit que certains de leurs fans veulent qu’ils se concentrent sur les singles et arrêtent de faire des disques pour que la musique sorte toute l’année.

Testament a sorti un nouvel album le 4 avril intitulé Titans of Creation. Le groupe a sorti un single intitulé “Night of the Witch” du dernier album.

Les redevances Spotify aux artistes sont pitoyables à moins que vous ne puissiez accumuler des millions d’auditeurs. Mais c’est dommage que certains fans de musique n’apprécient plus non plus un album bien conçu. Merci, Spotify.

