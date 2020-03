Testament interprète la nouvelle chanson «Children Of The Next Level» en direct pour la première fois (vidéo)

Métallurgistes de la région de la baie de San Francisco TESTAMENT interprété leur nouvelle chanson “Enfants du prochain niveau” vivre pour la première fois hier soir (vendredi 6 mars) au Kentish Town Forum à Londres en Angleterre. Vous pouvez voir ci-dessous des séquences vidéo filmées par des fans.

“Enfants du prochain niveau” est tiré de TESTAMENTalbum à venir, “Titans Of Creation”, qui sortira le 3 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu de l’album 2016 “Confrérie du serpent” a été produit par le chanteur Chuck Billy et guitariste Eric Peterson tandis que Juan Urteaga de Trident Studios gérer la coproduction, l’enregistrement et l’ingénierie. Andy Sneap était responsable du mixage et du mastering de l’album. Eliran Kantor intensifié une fois de plus pour créer un nouveau chef-d’œuvre de l’illustration pour la couverture de cette version.

Gamelle commente: “Cela fait des mois que le mixage final de ‘Titans Of Creation’ et nous avons hâte que les fans l’entendent. Nous sentons que nous mettons beaucoup dans ce record et à la fin de la journée, c’est un TESTAMENT record qui se suffit à lui-même. Nous sommes très fiers de ‘Titans Of Creation’. “

Dans une récente interview avec Heavy New York, Gamelle a été demandé si le nouveau disque du groupe est une continuation musicale de “Confrérie du serpent”. Il a répondu: “Vous essayez toujours de battre votre dernier record, et je pensais ‘Fraternité’, jusque-là, était un record assez solide. Celui-ci, il se démarque définitivement de lui-même – toutes les chansons ont leur propre identité. Eric [[Peterson, guitare]en quelque sorte trouvé un moyen de le faire être TESTAMENT mais toujours frais et nouveau TESTAMENT, donc c’est plutôt génial. “

Il a poursuivi: “Ce fut un processus plus rapide que la dernière fois, mais je pense qu’à la fin, le mix est génial, les chansons sont sorties géniales, et le processus n’a pas été aussi douloureux que la dernière fois. Donc, c’est un bon dossier. J’ai hâte que tout le monde l’entende. “

On lui a demandé s’il attend de la musique pour de nouveaux TESTAMENT des chansons à terminer avant de commencer à travailler sur des idées lyriques ou s’il a des paroles en tête avant même d’entendre une note de musique, Mandrin a dit: “J’ai quelques concepts avant d’entendre de la musique et de les appliquer à ce que je ressens quand je ressens la chanson. Donc, en général, la plupart du temps, le riff est le premier – c’est un riff; ce n’est même pas encore une chanson, donc c’est généralement juste un riff. Et puis, à partir de là, je le ressens et je trouve mon chemin.

“Sur cet album, nous n’avons pas pu travailler et faire de démos, donc beaucoup de riffs entraient dans le studio avec des idées et les peaufinaient, ce qui, je pense, nous a mis la pression” il expliqua. “Parfois, quand vous êtes sous pression, je pense que vous travaillez un peu plus dur et que vous en donnez un peu plus. Donc je pense, encore une fois, que nous nous forçons en studio -” Allons-y. Nous allons enregistrer ce disque maintenant ” – ça a payé, parce que le record est super. La performance de tout le monde – Steve [[DiGiorgio, basse]et Gène [[Hoglan, tambours]vient de le tuer sur ce disque. C’est un record génial. TESTAMENT les fans, je pense, vont creuser. “

L’année dernière, Gamelle dit au WSOU station de radio que le nouveau TESTAMENT l’album contiendrait “certainement” des éléments différents. Je pense que Eric définitivement reculé dans peu de son – je ne sais pas – peut-être, MERCYFUL FATE chaussures “, at-il dit.” Il y a beaucoup de MERCYFUL FATE genre de trucs. Eric fait des trucs de black metal. Il y a des beats, qu’il est un peu mélangés là-dedans, ce qui n’est pas la norme pour nous. C’est donc encore un peu différent. Je pense que toutes les chansons ont définitivement leur propre identité et sont autonomes. “

Mandrin dit qu’il utilise son “ton mélodique d’une voix et moins d’une voix de death metal” sur le nouveau TESTAMENT LP. “C’est juste un peu où les chansons l’ont emmené”, a-t-il dit. “Il y a une chanson ici qui était en quelque sorte l’une des dernières qui soit venue – c’est l’une des chansons au tempo plus lent. Et je me détournais en quelque sorte parce que le rythme du reste du disque était assez rapide , donc je n’étais pas sûr que c’était le bon choix. Mais au final, une fois que nous l’avons écrite et finie, ça s’est avéré être une super chanson. Mais je fais des trucs là-bas – je n’ai jamais chanté une harmonie en trois parties sur un TESTAMENT chanson jamais. Et sur celui-ci, il y a une situation où je l’ai essayé et l’ai fait, et ça sonne vraiment cool pour la chanson. Donc c’était juste quelque chose de différent – défier encore une fois, c’était des notes différentes à utiliser et des défis différents, et je l’ai en quelque sorte creusé. Et c’était vraiment cool, et ça a vraiment rendu l’expérience sur ces chansons, de la création, juste amusante. “

Gamelle a ensuite discuté de deux des pistes qui apparaîtront sur TESTAMENTnouveau disque, disant: “Sur ce disque, il y a une chanson qui s’appelle «Enfants du prochain niveau», et c’est celui qui s’est vraiment réuni, musicalement, et s’est réuni lyriquement. Il y en a un autre sur le disque qui, en fait, la première fois que j’ai entendu la chanson, j’ai en quelque sorte imité le modèle vocal et en fait nous l’avons écrit le lendemain. C’était donc une chanson qui était, comme, ‘Wow!’ Je me suis inspiré et j’ai défini le premier sentiment de ce que cela faisait. Et il a fini par être un gardien, et nous avons fini par le mouler directement dans une chanson de tueur. Et sur le plan lyrique, le timing, la mélodie, les paroles – tout s’est vraiment mis en place. “

TESTAMENT s’est associé à EXODE et ANGE DE LA MORT pour “La baie contre-attaque 2020” Tournée européenne. Le trek a débuté le 6 février à Copenhague, au Danemark, et touche 25 villes avant de se terminer le 11 mars à Hanovre, en Allemagne.