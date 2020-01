Tētēma avec Mike Patton et Anthony Pateras: album “Necroscape” prévu pour avril

TĒTĒMA, la tenue bi-continentale avec Mike Patton (FOI PLUS, MONSIEUR. BUNGLE) et l’artiste électroacoustique de Melbourne Anthony Pateras, revenez avec leur deuxième album, le hallucinant “Nécroscape” (3 avril, Enregistrements Ipecac).

Un premier aperçu de la version du printemps peut être entendu maintenant, avec “Hanté sur l’adoption”, une piste Pateras décrit comme sonnant “comme LES MELVINS‘tour van est tombé en panne dans les Balkans et au lieu de rentrer chez eux, ils décident d’ouvrir un laboratoire de montagne dédié aux hybrides possibles du Rembetika et du hardcore “, en streaming maintenant.

“Nécroscape” est sculpté autour de l’isolement à l’ère de la surveillance; et bien que le son soit élevé / concept haut, c’est toujours une écoute intensément amusante et lourde. “Nécroscape” synthétise beaucoup de territoire: rock à tout moment, musique concrète, grooves d’un autre monde, soul, bruit industriel, psychoacoustique microtonale… des compagnons de lit apparemment étranges sur papier, mais ils se fondent parfaitement dans 13 chansons qui contestent de manière ludique nos notions de logique sonore et vous font bouger à la fois. En un mot, écouter “Nécroscape” crée la sensation étrange de s’exclamer “bien sûr!” et “wtf?” simultanément.

“Nécroscape” liste des pistes:

01. Necroscape



02. Cutlass Eye



03. Attendez jusqu’au matin



04. Hanté sur l’adoption



05. Tous les signes non censurés



06. Milked Out Million



07. Soliloque



08. Chouette de Flatliner



09. Dead Still



dix. Invertébré



11. Nous parlerons à l’intérieur d’un rêve



12. Soleil défait



13. Funerale Di Un Contadino

Pateras et Patton “a créé un mélange intelligent mais féroce d’expérimentalisme avant-gardiste, d’accents de musique du monde et de vitesse des métaux lourds” (Toute la musique) dans le cadre de leurs 11 titres en 2014, “Géocidal”. NME décrit la collection comme “Taille Roni être dopé avec du GHB et alimenté par une déchiqueteuse “tout en Presse alternative a dit: “une fois que vous serez acclimaté, cela vous laissera des picotements.” La paire, rejointe par Will Guthrie (percussions) et Erkka Veltheim (violon), qui apparaissent tous les deux sur “Nécroscape” De plus, ils ont fait leurs débuts en direct, à juste titre au festival de musique et d’art de Tasmanie Mona. Le gardien dit de la sortie: “TĒTĒMA n’ont pas été ravis par des hymnes ou des gestes rock de festival symbolique, ils ont ravi de l’humeur, des surprises et des évocations rarement ressenties par le public… “

Crédit photo: Sabina Maselli



