Thao et The Get Down Stay Down annoncent une tournée et un nouvel album, partagent une nouvelle chanson vidéo: Regardez

Thao et The Get Down Stay Down ont annoncé un nouveau record: Temple sortira le 15 mai via Ribbon. Le groupe d’Oakland, dirigé par Thao Nguyen, a également partagé la chanson titre de l’album aux côtés d’un clip. Le visuel a été réalisé par Jonny Look et a une chorégraphie d’Erin S. Murray. Regardez ça ci-dessous.

Le groupe partira en tournée pour soutenir Temple à partir de juin. Consultez l’affiche ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork gagne une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Temple est le premier album de Thao & The Get Down Stay Down depuis A Man Alive en 2016. Thao Nguyen a produit le disque avec son coéquipier Adam Thompson. “Ce dossier est pour moi finalement précis”, a déclaré Nguyen dans un communiqué. “Si vous écoutez ma musique, je veux que vous sachiez à qui vous avez affaire.”

Temple:

01 Temple

02 Phenom

03 Lion à la chasse

04 Cinéma pur

05 Maraudeurs

06 Comment pourrais-je

07 Disclaimer

08 Animal rationnel

09 J’ai quelque chose

10 Moelle

We're happy to be back on the scene & look forward to seeing you in person, universe permitting. The Temple Tour starts in June. Ticket presale tomorrow 3/11 at 10am local, sign up for the code via https://t.co/gTgwzUDNkT. $1 from every presale ticket sold goes to @ignitekindred. pic.twitter.com/zXHAl8zYcq — Thao (@thaogetstaydown) March 10, 2020

