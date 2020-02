«That Girl»: le magnifique moment du «Musiquarium» de Stevie Wonder

L’un des célibataires les plus sous-estimés de Stevie WonderLe 20 février 1982, l’histoire de ’était fièrement n ° 1 du classement R&B. ‘Cette fille’ était l’une des quatre nouvelles chansons de sa compilation double vinyle, Original Musiquarium 1 de Stevie Wonder.

Le numéro tournant à mi-chemin était caractérisé par une excellente instrumentation, avec Stevie jouant Fender Rhodes, piano, synthétiseur, batterie et son solo d’harmonica distinctif. Il a succédé au sommet de l’âme à ‘Call Me’, par le Skyy de New York en huit pièces. «That Girl» est resté là pendant neuf semaines puissantes, pour devenir le plus haut sommet de l’histoire des souls que Stevie ait jamais battu, battant même les sept semaines de «Masterblaster (Jammin») »en 1980. C’était aussi la plus longue séjour pour tout artiste au sommet du R&B pendant dix ans, puisque “ Restons ensemble ” d’Al Green y a également posté neuf semaines à partir de début janvier 1971.

Le morceau était un avant-goût de l’ensemble rétrospectif qui a suivi en mai 1982. Même si Musiquarium était en grande partie composé de succès existants du catalogue de Stevie des années 1970, l’album gatefold était irrésistible pour ses fans car chacune des quatre parties a terminé avec une nouvelle chanson .

En plus de «That Girl», il y avait «Front Line», co-écrit avec Gary Byrd, collaborateur (et hitmaker «The Crown» sur Motown); la magnifique et délicate ballade ‘Ribbon In The Sky’ et la contagieuse et optimiste ‘Do I Do’, mettant en vedette un caméo du grand Dizzy Gillespie. Ceux-ci ont pris leur place aux côtés de classiques tels que «Superstition», «Living For The City», «You Are The Sunshine Of My Life» et «Sir Duke».

L’album est resté en tête du classement R&B pendant trois semaines lui-même, en juin, et a été certifié or. C’était également un record du top dix au Royaume-Uni, où le seul mystère était de savoir comment «That Girl» s’était essoufflé au n ° 39.

"That Girl" est sur Original Musiquarium 1 de Stevie Wonder

