The 1975 Drop New Track “The Birthday Party” Off Album à paraître

Les 1975 sont de retour avec leur nouveau single ‘The Birthday Party’ de leur prochain album Notes on a Conditional Form.

“The Birthday Party” est un départ des singles précédemment partagés de l’album, dont “The 1975”, “People”, “Frail State of Mind” et, plus récemment, “Me & You Together Song”.

Le single prend un ton plus sombre, une ballade conversationnelle plus dépouillée, alors que le leader du groupe Matty Healy chante les minuties sociales des fêtes à travers l’objectif de la sobriété, au-dessus de la guitare acoustique et des bavardages de fond.

«Célibataire et bien, je pensais que j’étais coincé en enfer / Dans une conversation ennuyeuse avec une fille appelée Mel ‘Bout, une amie à Cincinnati a aussi appelé Matty / Retiré quand je suis entré pour un baiser / Non, ce n’était pas un diss / Tu mets le robinet, cache le son de ta pisse / Après quatre ans, tu ne penses pas que je suis sur tout ça? “

Healy a parlé davantage de la chanson dans une récente interview avec Dazed Magazine en disant: «Il s’agit simplement des minuties sociales intéressantes des fêtes à la maison. J’allais faire une chanson qui ressemblait à “ce que c’était que d’être à une fête à la maison à 20, 25 et 29 ans”. Mais j’ai réalisé que je n’avais pas besoin de le faire, je dois juste faire ce que c’est maintenant, parce que ma carrière a été ce que ça a été d’être à une fête à la maison à 20, 25 et 29. Je pense (le album) sera similaire dans la façon dont Brief Inquiry peut être assez déconstruit – il y a de gros éléments explosifs, mais c’est une version très dépouillée et pure de The 1975. “

Après avoir libéré la piste, Healy a également parlé avec Zane Lowe de Beats 1, que vous pouvez regarder ici. En plus de partager le nouveau single, le groupe s’est de nouveau associé au réalisateur Ben Ditto et au co-réalisateur / artiste principal Jon Emmony pour la vidéo officielle, qui a également réalisé leur vidéo 2019 People.

Un récit dystopique sur le narcissisme, l’isolement, la culture incel et les divisions créées par les médias sociaux, la vidéo se demande s’il y a de la place pour des connexions significatives au sein de la technologie.

«C’était vraiment inspirant de travailler avec The 1975 sur ce projet, combinant l’artisanat numérique avec une véritable émotion et un récit subversif et multicouche», dit Ditto. «Matty et moi avons une fascination commune pour le ventre de la culture Internet et son impact sur la vie moderne, et nous avons cherché à aborder cette question dans plusieurs directions et avons créé une belle et captivante réalisation cinématographique pour contenir ces messages et leurs performances de manière révolutionnaire. . “

Dans le court-métrage, le chanteur Matty Healy visite Mindshower, un centre de désintoxication numérique, où il rencontre une variété de personnages – tous tirés de la sous-culture de reddit / 4chan meme – et ses amis. En collaboration avec l’artiste Jon Emmony, Mimic Productions a recréé The 1975 en tant qu’humains numériques, vêtus de costumes numériques simulés. Des scans 3D détaillés – y compris des scans de tous les mouvements de la bouche – ont été utilisés pour créer des avatars pour chaque membre. La capture des mouvements du corps et du visage a été utilisée pour enregistrer leurs performances.

Notes On A Conditional Form a été annoncée pour la première fois en mai 2018, mais après quelques retards, le groupe a commencé à déployer des singles depuis juillet dernier. L’album devait sortir le 21 février mais a depuis été repoussé au 24 avril.

Coïncidant avec la sortie de l’album le 24 avril, le 1975 prendra la route le 27 avril à Houston, TX avant de se terminer le 11 juin à Duluth, GA. Rejoignez-les sur la tournée est un autre artiste britannique et son coéquipier Dirty Hit beabadoobee, ainsi que l’acteur indie culte Phoebe Bridgers.

La tournée 2020 comprend également des arrêts au Forum de Los Angeles, au Madison Square Garden de New York et à la Budweiser Stage de Toronto.

Le groupe a également récemment été nommé «Best British Band» au Prix ​​NME plus tôt ce mois-ci.

Notes On A Conditional Form sortira le 24 avril et peut être précommandé ici.