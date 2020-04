The 1975, Earl Sweatshirt, India Jordan, and More: Pitchfork Selects Playlist de cette semaine

Le personnel de Pitchfork écoute beaucoup de nouvelles musiques. Beaucoup. Chaque jour, nos rédacteurs, éditeurs et contributeurs passent par un nombre imposant de nouvelles versions, se recommandent et découvrent de nouveaux favoris en cours de route. Chaque lundi, avec notre playlist Pitchfork Selects, nous partageons ce que nos scénaristes jouent de manière obsessionnelle et mettons en avant certaines des nouvelles musiques préférées du personnel de Pitchfork. La liste de lecture est un ensemble de morceaux: son seul principe directeur est que ce sont les chansons que vous enverrez avec plaisir à un ami.

La playlist Pitchfork Selects de cette semaine comprend The 1975, The Killers, Earl Sweatshirt, Lucinda Williams, Helado Negro, Westside Gunn, India Jordan, etc. Écoutez ci-dessous et suivez nos listes de lecture sur Apple Music et Spotify.

Sélection Pitchfork: 27 avril 2020

Skullcrusher: “Lieux / Plans”

Andrew Tuttle: “Soleil à 5 ​​en 4161”

HoodCelebrityy: «Run Di Road»

Stasya: «Eter»

Westside Gunn: «327» [ft. Joey Bada$$, Tyler, the Creator and Billie Esco]

Slikback: “AKI”

Dua Saleh: «parapluie»

The Killers: «Fire In Bone»

Yu Mamiya: «Début et fin [ft. Freddie Gibbs]”

Aaron est votre ami: «Faites confiance»

Inde Jordanie: «Pour vous»

caroline: «Dark Blue»

Blake Mills: «L’été partout»

Le 1975: “Si vous êtes trop timide (faites le moi savoir)”

Helado Negro: «Je suis tombé amoureux» [ft. Xenia Rubinos]

Lucinda Williams: «Big Black Train»

Dogleg: “Wartortle”

Sweat Earl – “MONDE ENTIER” [ft. Maxo]

