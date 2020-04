The 1975 et Phoebe Bridgers partagent une nouvelle chanson «Jésus-Christ 2005 God Bless America»: écouter

Les 1975 ont partagé «Jésus-Christ 2005, Dieu bénisse l’Amérique», la sixième offrande de Notes sur un formulaire conditionnel. La nouvelle chanson est un duo entre Matty Healy et Phoebe Bridgers. Écoutez-le ci-dessous.

Des notes sur un formulaire conditionnel seront publiées le 22 mai. Il s’agit du suivi du groupe à Une brève enquête sur les relations en ligne. Avant la nouvelle chanson, le 1975 a partagé: «The 1975», «People», «Frail State of Mind», «Me & You Together Song» et «The Birthday Party».

Lire “Matty Healy de 1975 dissèque chaque chanson dans une brève enquête sur les relations en ligne”.

