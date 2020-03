The Avalanches ’Drop New Video for Running Red Lights

Les Avalanches viennent de sortir un nouveau single luxuriant, «Running Red Lights», qui présente les voix du chanteur de Weezer Rivers Cuomo et un interlude oral de Pink Siifu.

La vidéo cinématographique qui l’accompagne met en vedette le danseur America’s Got Talent Erik Cavanaugh, avec un caméo de l’icône de Sunset Strip Angelyne. ‘Running Red Lights’ marque le deuxième nouveau single du groupe australien, qui sortira son troisième album plus tard cette année.

La chanson émotionnelle, dans laquelle Cuomo chante en traversant des feux rouges pour atteindre son amour, présente un paysage sonore rêveur de harpes, de synthés et de tambourins en plein essor, le tout enveloppé dans un nuage de mélancolie. Le milieu de la chanson comprend également des paroles du regretté David Berman de The Silver Jewish, telles que prononcées par Siifu. Berman, décédé en août, était non seulement un bon ami du groupe, mais avait également collaboré avec eux sur «A Cowboy Overflow of the Heart» et «Saturday Night Inside Out».

Dans une déclaration publiée aujourd’hui, le leader des Avalanches, Robbie Charter, a déclaré: «« Running Red Lights »n’a pas commencé comme un moment déterminant; «Un seul» pour ainsi dire. Mais Rivers a répondu à notre confiture inspirée de Spacemen 3 avec une telle ouverture d’esprit, que nous avons rapidement abandonné toute prétention et sommes allés au cœur du problème… la perte. »

“Nous aimons ce sentiment de possibilité aux yeux écarquillés, exalté, presque évangélique à Los Angeles qu’il a exploité”, a ajouté Charter. “Il capture ce sentiment qui vient de l’autre côté de l’abîme, quand vous avez tout perdu et ainsi, il n’y a plus rien à perdre.”

La douce vidéo, qui a été réalisée par Greg Brunkalla, trois fois nominé aux Emmy Awards – qui a également travaillé sur la vidéo du groupe en 2016 pour “ Parce que je suis moi ” – a été créée en mémoire de Berman et présente Cavanaugh dansant dans les rues nocturnes de Hollywood en talons hauts, ayant laissé un médium vitrine.

«David avait accepté de partager ses paroles avec nous au cours des huit dernières années, a rappelé Charter. “C’est un sentiment étrange de le libérer maintenant, 6 mois après son décès, mais nous sommes tellement heureux qu’il ait pu entendre la musique, et cela signifie beaucoup pour nous qu’il l’a vraiment aimé.”

«David m’a souvent écrit pendant des années sombres et sombres et m’a vraiment aidé», a-t-il expliqué. “L’exécution de Red Lights” concerne de telles périodes. Chaque instant est un cadeau. Vivez donc sans crainte. Si vous aimez quelqu’un, dites-le lui. Sans connexion… où en sommes-nous? »

Le mois dernier, The Avalanches a sorti le single «We Will Always Love You», leur première musique originale depuis Wildflower en 2016. Fin 2019, le groupe australien a publié une réédition de luxe de ses débuts, à l’occasion du 20e anniversaire, Abandon. Les Avalanches travaillent actuellement sur un nouvel album.

