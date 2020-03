The Black Dahlia Murder Frontman On ‘Verminous’: ‘Je pense que c’est la plus grande étape évolutive que nous ayons franchie entre deux albums’

Décideurs du Michigan LE MEURTRE DAHLIA NOIR sortira son neuvième album studio, “Vermineux” le 17 avril via Disques Metal Blade. Le disque est décrit dans un communiqué de presse comme “la sortie la plus dynamique, excitante et émotionnelle du groupe à ce jour, et il y parvient sans compromettre un iota de lourdeur”. Dans une récente interview avec Alex Haber de Heavy New York, leader Trevor Strand discuté du premier single et du titre et si c’est une indication de la façon dont le reste de “Vermineux” des sons.

“Je dirais vraiment que c’est la pointe de l’iceberg”, a-t-il déclaré (voir la vidéo ci-dessous). “C’est un morceau très simple par rapport aux autres de l’album. Il y a une vraie variété sur cet album. Je pense qu’il y a plus de variété entre les chansons que nous n’en avons jamais eu et c’est quelque chose que nous recherchions dans la dernière poignée de disques, pour vraiment faire un album qui est une montagne russe avec beaucoup de hauts et de bas et de dynamique. C’est un peu partout sur la carte. ‘Vermineux’ la chanson est un thrasher simple, mais il y a toutes sortes de choses à venir. Quelques chansons groovy, quelques chansons à mi-chemin. “

Brin on a ensuite demandé si “Vermineux” est une continuation de 2017 “Nightbringers” ou s’il se lance sur un nouveau territoire pour le groupe: “Je pense que c’est la plus grande étape évolutive que nous ayons franchie entre deux albums”, a-t-il dit. “Dans un sens, ‘Nightbringers’ est un peu la saveur de ce qui va arriver, ayant Brandon [[Ellis, guitare principale]entrer dans le giron et lui mettre son empreinte sur ce disque a définitivement marqué une nouvelle ère pour nous. Ce disque le voit s’épanouir avec le groupe. Il jette vraiment le gant avec ce qu’il a apporté au groupe cette fois. Je déteste utiliser le mot «maturation», car cela fait peur aux gens dans le domaine du métal. Vous pensez à la maturité et je pense à vendre et à être mauvais ou quelque chose, mais tout comme nous avons vieilli en tant que groupe, je pense que nous avons appris à être de meilleurs musiciens. Je pense que nous avons appris à écrire de meilleures chansons. Une grande partie se trouve dans les très petits détails des choses. Il y a vraiment de petits détails sur l’écriture de chansons. Nous avons utilisé beaucoup d’idées intelligentes cette fois. Il y a beaucoup de textures et de parties émotives, des parties qui peuvent en quelque sorte évoquer une émotion chez l’auditeur, c’est tout ce que vous pouvez demander, vraiment, tout ce que vous voulez. Nous voulons être un groupe dramatique; un groupe cinématographique. Nous voulons qu’il ressemble à une histoire ou à une balade. “

LE MEURTRE DAHLIA NOIR tambours sur chenilles à Le Pipeyard à Plymouth, Michigan avec un ancien bassiste et gourou de studio de longue date Ryan “Bart” Williams. La majeure partie de l’album a été enregistrée dans le New Jersey à Ellisson home studio, le Quartier Shred Light, puis mélangé par Tue Madsen et maîtrisé par Alan Douches.

En soutien de “Vermineux”, LE MEURTRE DAHLIA NOIR partira pour la première fois en Afrique du Sud en mars, avant de reprendre la route avec TESTAMENT pour une tournée nord-américaine, avec DÉCHETS MUNICIPAUX et MESHIAAK comme ouvreurs. Le groupe reviendra également en Europe cet été pour la saison des festivals, Hellfest, Bloodstock Open Air et plus.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).