The Black Dahlia Murder publie un clip pour «Child Of Night»

Le 17 avril, LE MEURTRE DAHLIA NOIR sortira son nouvel album, “Vermineux”, via Disques Metal Blade. Le disque est décrit dans un communiqué de presse comme le communiqué le plus dynamique, émouvant et émotionnel du groupe à ce jour, et il y parvient sans compromettre un iota de lourdeur.

Le clip officiel du dernier single du LP, “Enfant de nuit”, peut être vu ci-dessous. Le clip a été produit par Vesa Ranta et Kaira Films.

“Je pense que c’est le plus grand saut évolutif que nous ayons jamais réalisé d’un album à l’autre. Nous avons attisé les feux créatifs avec les 2017 ‘Nightbringers’ et il est allé beaucoup plus loin maintenant ‘Vermineux’“, déclare le chanteur Trevor Strnad. “C’est un album très coloré, de mauvaise humeur et charismatique qui expérimente de nouveaux sons et idées sans perdre la gorge DAHLIA NOIR bord. Il y a beaucoup de minuties à digérer. Beaucoup de délicieux petits œufs de Pâques tissés dans le tissu de chaque chanson. Chacun est une entité vivante et respirante qui se démarquera comme l’une des meilleures musiques que ce groupe ait jamais créées. “

Alors que les tambours étaient enregistrés à Le Pipeyard à Plymouth, Michigan, par un ancien bassiste et gourou de longue date du studio Ryan “Bart” Williams, la majeure partie de l’album a été enregistrée dans le New Jersey chez un guitariste Brandon Ellisson home studio, le Quartier Shred Light, puis mélangé par Tue Madsen et maîtrisé par Alan Douches. Produit par Ellis et le groupe, “Vermineux” voit DAHLIA NOIR avoir un plus grand niveau de contrôle sur toutes les facettes de l’enregistrement que sur n’importe quelle version précédente, leur permettant d’ajuster et d’affiner tous les petits détails jusqu’au moment où ils l’ont envoyé Madsen au Danemark.

“Dire que nous étions anales-rétention serait un euphémisme,” Strnad dit. “Mar a fait un travail remarquable. Son mélange est organique. Sonorité classique. Pas trop lisse. Il a une atmosphère de “ vraie vie ” de la vieille école plutôt que d’être le drek quantifié à l’enfer trop poli qui sort ces jours-ci. Nous voulions que le son de l’album ait sa propre personnalité, et il nous a aidés à atteindre cet objectif. Finalement, Alan a fait un excellent travail de lissage des derniers détails avec sa maîtrise. Il a renforcé ce que vous entendez maintenant. “

Les seuls autres collaborateurs extérieurs avec lesquels le groupe a travaillé étaient des artistes du paysage sonore. Michael Ghelfi, qui a fourni l’échantillon qui ouvre l’enregistrement et “définit l’ambiance parasitaire”, et Juanjo Castellano, qui a peint la couverture.

“C’est une œuvre de couverture incroyable et classique de Death Metal,” Strnad dit. “J’appelle cela un monde d’égouts souterrain maléfique, abritant les vermineux. Si vous regardez de près, vous pouvez trouver toutes sortes de rats et d’insectes et de bestioles disséminés partout. La quantité de détails que Juanjo a introduits est incomparable.”

En soutien de “Vermineux”, LE MEURTRE DAHLIA NOIR va prendre la route avec TESTAMENT pour une tournée nord-américaine, avec DÉCHETS MUNICIPAUX et MESHIAAK comme ouvreurs. Le groupe reviendra également en Europe cet été pour la saison des festivals, Hellfest, Bloodstock Open Air, et plus.

En ce qui concerne le prochain trek aux États-Unis, Strnad commentaires: “C’est un immense honneur et un plaisir d’être considéré comme un digne pair par les puissants TESTAMENT. Étant un de leurs fans depuis l’enfance, je dois m’arrêter et me pincer pour voir si c’est un rêve ou non. Heureusement, je suis toujours éveillé! Dire que nous LE MEURTRE DAHLIA NOIR sont ravis que cette entreprise soit un euphémisme massif. Sans oublier le plaisir supplémentaire de combiner les forces avec l’énergie non-stop de DÉCHETS MUNICIPAUX. Trop putain de malade! Ensemble, ces trois entités nivelleront des sites à travers l’Amérique du Nord et ne laisseront aucune tête sans détour! Ça y est …! Les étoiles se sont alignées! Préparez-vous à putain de thrash! ”



