The Chemical Brothers organise une soirée d’écoute en ligne Dig Your Own Hole

Après le succès de l’événement Exit Planet Dust de vendredi dernier, The Chemical Brothers ont annoncé qu’ils organiseront une soirée d’écoute exclusive Dig Your Own Hole sur les réseaux sociaux le vendredi 24 avril à 21h, heure du Royaume-Uni.

Le groupe a écrit sur Twitter: “Rejoignez @chembros + invités pour une” Dig Your Own Hole “#timstwitterlisteningparty le vendredi 24 avril à 21h00, heure du Royaume-Uni! Suivez @chembros @eddychemical @Tim_Burgess @beth_orton @Steve_Dub & @robinturner pour des tweets en direct piste par piste pendant que vous jouez ou diffusez l’album à la maison. »# DigYourOwnHole.»

Rejoignez @chembros + invités pour une «Dig Your Own Hole» #timstwitterlisteningparty le vendredi 24 avril à 21 h, heure du Royaume-Uni! Suivez @chembros @eddychemical @Tim_Burgess @beth_orton @Steve_Dub & @robinturner pour les tweets en direct piste par piste pendant que vous jouez ou diffusez l’album à la maison.

– The Chemical Brothers (@ChemBros) 6 avril 2020

Sorti à l’origine le 7 avril 1997, le deuxième album du duo électronique Dig Your Own Hole représente l’apogée du big beat des Chemical Brothers sur le Britpop tout conquérant. En devenant Platine au Royaume-Uni et or aux États-Unis, le record a dépassé le Top 40 britannique et s’est hissé au 14e rang du classement américain du Billboard 200.

Dig Your Own Hole a sorti cinq singles, dont deux ont atteint le numéro un au Royaume-Uni: «Setting Sun», «Where Do I Begin», «Block Rockin» Beats »,« Elektrobank »et« The Private Psychedelic Reel » et l’album mettait en vedette les chanteurs invités Noel Gallagher et Beth Orton. ‘Block Rockin’ Beats ’a également été classé n ° 1 dans le Top 40 britannique. Le succès de l’album a conduit The Chemical Brothers à être des remixeurs très recherchés, et le duo a sorti un album mix en 1998 intitulé Brothers Gonna Work It Out.

Dig Your Own Hole a été nominé pour un Grammy Award du meilleur album de musique alternative, lors de la 40e cérémonie annuelle des Grammy Awards. En 1998, les lecteurs du magazine Q du mensuel de musique britannique ont élu Dig Your Own Hole le 49e plus grand album de tous les temps et ont également été inclus dans la liste des 100 meilleurs albums de tous les temps de Q TV en 2008. NME l’a classé au numéro 414 dans son 2014 liste des 500 plus grands albums de tous les temps. Aux États-Unis, Rolling Stone l’a inclus dans sa liste des «100 meilleurs albums des années 90», tout comme Spin.

Écoutez Dig Your Own Hole sur Apple Music et Spotify.