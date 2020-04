‘The Chronic’ de Dr. Dre arrive sur les plateformes numériques avec un set de DJ de Snoop Dogg

The Chronic, le premier album de Dr. Dre sorti en décembre 1992, est considéré comme l’un des meilleurs albums hip-hop de tous les temps. Des parchemins de luxe comme «Fuck Wit Dre Day (And Everybody’s Celebratin») »,« Nuthin But AG Thang »et« Let Me Ride »ont été publiés sur cet album pour marquer une génération, qui est aujourd’hui un emblème du genre.

Eh bien maintenant, notre coup de chance est venu. Andre Romelle Young (Dr. Dre) a décidé aujourd’hui que c’était le jour idéal pour sortir son album pour la première fois sur toutes les plateformes numériques. La qualité bon marché avec laquelle vous avez écouté ce joyau est terminée. Il est au-dessus de l’écoute de l’un des albums les plus importants et les plus influents des années 1990 et considéré comme l’un des meilleurs produits de tous les temps, avec une qualité qui n’est pas ce qu’il mérite.

Pour célébrer grand, Snoop Dogg, l’un des musiciens catapultés par le génie de The Chronic, devrait remporter un DJ set spécial dans la nuit du 20 avril pour célébrer le premier album classique du Dr Dre. Le soi-disant «Doggfather», en collaboration avec la plate-forme médiatique mondiale MERRY JANE, prendra les commandes et présentera un «Smoke-in» à 16 h 20 HNP (18 h 20 à Mexico) pour jouer hommage au rappeur et à l’album.

MEERY JANE COO Scott Chung s’est exprimé à partir du dossier en disant que “” The Chronic “du Dr Dre est largement considéré comme l’album le mieux produit de tous les temps.” Sur le DJ set de Snoop Dogg, il a poursuivi: “Par son nom, ses illustrations et sa présentation par Snoop Dogg,” The Chronic “a révolutionné la culture moderneet nous sommes fiers d’offrir à notre public mondial une expérience numérique. »