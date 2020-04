‘The Chronic’ du Dr. Dre arrive sur les plateformes numériques le # 420Day

Nous ne pouvons pas nier que le Dr Dre est l’une des figures les plus importantes du monde de la musique et surtout du rap., soit en tant que membre du légendaire groupe N.W.A. ou produire des rappeurs qui le briseraient plus tard sur tous les tableaux de popularité comme Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar et bien d’autres. Il a également commencé à se forger une carrière solo, qu’il a réservée aux différents projets dans lesquels il est soudainement impliqué..

En 1992 et après son départ de N.W.A., Le Dr Dre a décidé de prendre une pause et de commencer à jeter les bases de certains rolas. Petit à petit, cela prenait forme, invitant les talents du micro et des rimes comme lui. Snoop Dogg, Nate Dogg, The D.O.C., Lady of Rage, Kurupt, Bushwick Bill et beaucoup plus. Le résultat de toutes ces sessions a été The Chronic, un album qui a marqué toute une génération et est un emblème du genre.

Maintenant, le rappeur et producteur a annoncé que ce grand album atteindra enfin toutes les plateformes numériques, afin que nous puissions écouter des chansons du début à la fin comme “Nuthin ‘But A G Thang”, “Let Me Ride” ou “Fuck wit Dre Day (And Everybody’s Celebratin ’)». Et pour le rendre plus spécial, ils ont décidé de choisir le spectaculaire 20 avril 2020 – mieux connu de tous les fans de l’herbe vacillante comme # 420Day – pour le lancer. Quelle merveille, tu ne crois pas?

The Chronic est l’un de ces albums que vous devez mettre au moins une fois dans votre vie pour comprendre l’héritage du Dr Dre, pas seulement dans le rap ou le hip-hop, dans l’industrie musicale. Et nous ne le disons pas à la légère, parce que récemment le bibliothécaire du Congrès des États-Unis, Carla Hayden a réussi à obtenir cet album sur la liste des albums éligibles pour être inclus dans le National Record Registry ainsi que des albums emblématiques de toute l’histoire. Il n’y en a plus pour qu’ils aient les données.

Maintenant, tout ce que nous avons à faire est d’attendre ce jour magique pour entendre ce véritable chef-d’œuvre encore et encore.. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l’histoire de The Chronic et comment il a été composé, nous vous recommandons le documentaire de HBO, The Defiant Ones, mais en vérifiant un clip vidéo qui explique un peu le contexte de l’album: