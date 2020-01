The Classic ‘Liege & Lief’: Sandy Denny’s Fairport Farewell

L’un des grands bastions de la musique folk britannique était au milieu de leur phase de graphique pop au cours du premier mois des années 1970. Convention de Fairport avait joué – mimant, inévitablement – sur la chaîne de télévision britannique Top Of The Pops en août 1969, et figurait à la même place du top 20, avec «Si Tu Dois Partir», leur version française de Bob Dylan’s “Si tu dois y aller, vas-y maintenant.”

Cela a aidé l’album Fairport dont il est issu, Unhalfbricking, à grimper au n ° 12 au Royaume-Uni. Puis, le 17 janvier 1970, ils sont entrés dans les best-sellers avec un suivi qui, comme son prédécesseur, est devenu une pierre angulaire de la musique folk: Liège & Lief.

Fairport était en compagnie exaltée car elle a marqué le plus grand nombre de nouvelles entrées de cette semaine du graphique au n ° 18. Les Beatles étaient toujours au n ° 1 avec Abbey Road, comme le Motown Chartbusters Vol. 3 compilation a grimpé 3-2. Les pierres qui roulent étaient sur la montée, à la fois avec Let It Bleed up 4-3 et la collection Through The Past Darkly (Big Hits Vol.2) se déplaçant 18-7. Le blues moody«Aux enfants de nos enfants et Led ZeppelinLe deuxième album de l’un était à la fois dans le top dix, et King Crimson a réintégré le n ° 10 avec In The Court Of The Crimson King.

Liège et Lief ont culminé au 17e rang, pas le meilleur en carrière de Fairport, mais il est devenu leur album graphique le plus ancien, avec 15 semaines. Ce qui en a fait encore plus une réussite, c’est que c’était le troisième album du groupe en un an, après Unhalfbricking et avant cela. Ce que nous avons fait pendant nos vacances. Tout cela pendant une période où un accident de voiture a coûté la vie à leur batteur d’origine Martin Lambie.

Ce nouvel ensemble a été le dernier à figurer Sandy Denny, dans son premier sort avec le groupe, et Ashley Hutchings, qui étaient toutes les deux parties au moment de la libération de Liège à la fin de 1970. Peut-être parce qu’elle était sur le point de partir, Denny ne considérait pas Liège et Lief avec la tendresse pourrait s’attendre quand elle a été interrogée à ce sujet dans Sounds en 1973. “Je ne pense pas que ce soit le meilleur album du tout, de ceux sur lesquels j’étais”, dit-elle.

“Il y a des numéros sur chaque album que j’aime et ceux que je n’aime vraiment pas, mais en général celui que j’aime le plus, à l’exception de l’enregistrement qui n’était pas aussi bon qu’il devrait l’être, était Unhalfbricking, Je pense que c’était le plus beau… et à côté de ça j’aime Full House. Puis ça a commencé à s’effondrer un peu, et tout le monde était schizophrène et on s’est même demandé si Fairport continuerait du tout. »

Mais le départ de Denny et Hutchings n’a pas arrêté les amis qu’ils ont laissés. Alors que le programme d’enregistrement implacable de Fairport se poursuivait, Full House de juillet 1970 a également fait le top 20.

