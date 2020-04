The Courtneys’s Courtney Garvin annonce un nouvel album country de Gum, partage la chanson: écouter

Courtney Garvin, mieux connue en tant que membre des Courtneys, a un nouveau groupe avec le multi-instrumentiste Connor Mayer appelé Gum Country. Aujourd’hui, ils ont annoncé leur premier album. Il s’intitule Somewhere et sort le 19 juin (via Kingfisher Bluez / Burger / Dinosaur City / Waterslide). Découvrez la piste de titre de l’album dans la vidéo ci-dessous.

“J’ai écrit” Quelque part “quelques années après avoir déménagé à Los Angeles”, a déclaré Garvin dans un communiqué. “Il s’agit de quitter un endroit dans lequel vous êtes à l’aise et d’atterrir dans un nouvel endroit étrange, et de découvrir quelles parties de votre identité subsistent et lesquelles ont été laissées. La première phrase que j’ai écrite était “ Je n’ai pas ressenti ça depuis un moment, je ne peux pas penser que les droits ne peuvent pas cacher mon sourire, je suppose que ça va être ma vie pendant un certain temps ”, puis ce n’était qu’un processus de démêler cette pensée. Je pense que la chanson pourrait parler de l’éventail des émotions qui accompagnent un grand changement, et finalement se fixer sur une douce excitation pour la vulnérabilité. »

Quelque part:

01 Quelque part

02 Les règles de la reine

03 Tennis (je me sens bien)

04 Il y a une miette

05 Je ne reste pas debout

06 pilules

07 Brain Song

08 Il vit, il élève, il se nourrit

09 Whoa Oh

10 Parler à mes plantes

11 Jungle Boy

12 Cascade

.