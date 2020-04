‘The Crossing’: “Epic Drama” sur le premier album de Big Country

Tenue écossaise new wave, les Skids incarnent la puissance brute de l’ère punk. Mais le groupe qui est né d’eux, Grand pays, étaient une célébration vivante du rock celtique, dans une formation de quatuor classique. Aujourd’hui, nous redécouvrons le premier album de Big Country, The Crossing.

Le chanteur Stuart Adamson, né le 11 avril 1958, avait été le guitariste principal des Skids, mais les responsabilités vocales principales de ce groupe incombaient à Richard Jobson. Dans le nouveau groupe, Stuart est devenu le leader, partageant les fonctions de guitare avec Bruce Watson tandis que Tony Butler et Mark Brzezicki ont fourni la section rythmique sur la basse et la batterie respectivement.

Un aperçu du premier Big Country LP était arrivé en septembre 1982 avec leur premier single «Harvest Home». Un pic moins que stellaire n ° 91 dans le classement britannique pourrait avoir rendu leur label, Mercury, quelque peu nerveux. Mais le morceau n’a pas seulement été acclamé par la critique, il a établi le cœur du son du groupe, dans lequel leurs riffs de guitare denses évoquaient les cornemuses de leur patrie.

Le suivi 45, «Fields Of Fire (400 Miles)», a été globalement plus réussi, atteignant le top 10 britannique. L’année 1983 a également marqué une nouvelle aube de l’intérêt américain pour le rock britannique, que Big Country a commencé à monter avec leur prochain hit, “ In A Big Country ”, une entrée au milieu du Billboard Hot 100 qui a également atteint le top 20 à domicile.

Lorsque The Crossing est sorti en juillet 1983, Big Country avait la base de fans prête à garantir un record instantané dans le top cinq. L’album a passé dix de ses 12 premières semaines dans le top 10 britannique, avec trois semaines au n ° 3 en septembre et octobre, date à laquelle le LP avait produit un autre succès majeur dans l’hymne «Chance».

Mitchell Cohen, examinant le LP du magazine Creem, a observé: «À tout moment sur The Crossing, Big Country demande des ennuis, mais la plupart du temps, ils y échappent habilement. Un morceau s’enlise, et les guitares ronronnent comme des lames de hachoir; une parole devient embrouillée dans sa présomption et soudain, la mélodie prend vie. » Il a conclu: “Lorsque la fumée se dissipe, The Crossing réalise souvent le drame épique qu’il recherche.”

Il y avait beaucoup de profondeur au-delà des singles, avec des chansons comme ‘Inward’ dégageant une énergie agitée qui était restée intacte depuis les jours de la nouvelle vague. ‘1000 Stars’ et d’autres ont construit un mur complexe de sons de guitare, soigneusement construit par le groupe avec le producteur Steve Lillywhite. La section d’ouverture de «The Storm» a montré son côté plus acoustique, sur un album entièrement écrit par les quatre membres d’une grande nouvelle attraction britannique de l’époque.

