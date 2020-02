The Cure To Headline Pologne’s Open’er Festival In July

The Cure sera à l’affiche de l’Open’er Festival cet été, marquant leur seule apparition dans un festival européen en 2020. Les icônes goth-rock joueront l’événement Gdynia le 4 juillet dans ce qui sera leur première performance au festival.

The Cure a déclaré à propos de leur performance: «Nous sommes ravis d’être en tête d’affiche du festival Open’er à Gdynia, en Pologne, le samedi 4 juillet 2020. C’est une date promise / exceptionnelle que nous n’avons pas pu jouer lors de nos voyages en 2019 et qui sera notre seule Euro festival de 2020. Nous nous réjouissons de vous y voir. »

Ils rejoignent un projet de loi de plus en plus impressionnant pour le festival polonais, qui comprend les têtes d’affiche précédemment annoncées Kendrick Lamar, ASAP Rocky, Twenty One Pilots et Taylor Swift. L’événement se déroule du 1er au 4 juillet 2020. Visitez le site site officiel pour les billets et plus d’informations.

Open’er a eu lieu pour la première fois en 2002, initialement comme une journée. Les Chemical Brothers ont titré l’événement inaugural et depuis lors, le festival a accueilli Blur, Prince, Coldplay, The Strokes, Snoop Dogg, The White Stripes, Sigur Ros, Franz Ferdinand, Kanye West, Muse, Kings Of Leon, Arctic Monkeys, Justice, Mumford & Sons et Interpol.

L’annonce intervient après que The Cure a remporté le prix du meilleur festival de tête d’affiche aux NME Awards 2020 au début du mois.

S’exprimant lors de la cérémonie après la remise du prix par Emily Eavis, organisatrice de Glastonbury, le chanteur du groupe, Robert Smith, a déclaré: «Merci beaucoup pour cela. Je me suis habillé pour ça. Cela signifie beaucoup d’obtenir un prix pour avoir joué en direct. Merci beaucoup au NME pour cela et merci beaucoup au reste des fans. »

Après avoir remercié le reste du groupe, y compris les membres qui n’ont pas pu y assister, Smith a ajouté: «Personnellement, j’ai eu le plus de plaisir l’année dernière, c’était le meilleur concert que ce groupe ait jamais joué. Je suis plus fier que jamais d’être le chanteur de The Cure. “

