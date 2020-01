The Darkness annonce sa tournée en tête d’affiche en Amérique du Nord au printemps 2020

Rockers britanniques L’OBSCURITÉ répandra leur “Pâques est annulée” message à travers l’Amérique du Nord lors d’une tournée en tête d’affiche qui débutera le 13 avril à Edmonton, Alberta, Canada à Union Hall et se terminera le 23 mai à Chicago, Illinois à Park West. L’OBSCURITÉ jouera son dernier album, “Pâques est annulée”, en entier, suivi d’un ensemble de leurs plus grands succès et favoris des fans. Les spectacles promettent de refléter la grande portée et la vision du nouvel album aux côtés du canon spectaculaire du groupe. Les billets seront mis en vente le vendredi 17 janvier à 10 h, heure locale.

Frontman Justin Hawkins déclare: “Amérique du Nord! Nous revenons vers vous, humbles dans notre mission mais résolus dans notre objectif. Rejoignez-nous dans la bénédiction de ROCK, alors que nous apportons notre «Pâques est annulée» tour du monde sur vos rivages mouchetés. Nous avons annulé Pâques et maintenant nous allons annuler vos âmes – redémarrons ensemble dans l’épiphanie que seulement 150% d’adrénaline pure peut apporter. Tu es moi, je suis toi, et la musique est le fleuve qui nous portera à notre destin. P.S. billets de concert disponibles à des prix extrêmement raisonnables dans tous les points de vente habituels. “

Prévente d’artiste: Obtenez un accès anticipé aux billets avec le mot de passe “LOSTINROCK” du mercredi 15 janvier à 10 h 00 (heure locale) au jeudi 16 janvier à 22 h 00. (votre heure locale).

Des dates de tournée:

13 avril – Edmonton, AB @Union Hall



14 avril – Calgary, AB @The Palace Theatre



15 avril – Vancouver, BC @Vogue Theatre



17 avril – Portland, OR @Wonder Ballroom



18 avril – Seattle, WA @Showbox



21 avril – San Francisco, CA @Regency Ballroom



22 avril – Los Angeles, CA @The Novo



24 avril – San Diego, CA @The Observatory – North Park



25 avril – Tempe, AZ @Marquee Theatre



28 avril – Houston, TX @The Studio at Warehouse Live



29 avril – Dallas, TX @Granada Theatre



01 mai – Concord, SC @Epicenter Festival *



02 mai – Atlanta, GA @Shaky Knees Festival *



03 mai – Birmingham, AL @Saturn



05 mai – Nashville, TN @Cannery Ballroom



06 mai – La Nouvelle-Orléans, LA @Republic NOLA



08 mai – Fort Lauderdale, FL @Culture Room



09 mai – Daytona Beach, FL @ Bienvenue à Rockville *



11 mai – Boston, MA @Royale



12 mai – Philadelphie, PA @Union Transfer



13 mai – New York, NY @Webster Hall



15 mai – Pittsburgh, PA @Rex Theatre



16 mai – Columbus, OH @Sonic Temple Art & Music Festival *



17 mai – Detroit, MI @Majestic Theatre



19 mai – Minneapolis, MN @Skyway Theatre



20 mai – Kansas City, MO @Truman



22 mai – St. Louis, MO @The Ready Room



23 mai – Chicago, IL @Park West

* Dates du festival; ne montre pas de spectacles

“Pâques est annulée” est L’OBSCURITÉest l ‘album le plus diversifié et passionnant à ce jour, examinant le rôle du musicien dans la culture barbare du monde d’ aujourd’hui. Au cœur de l’histoire se trouve l’amour, la perte et le chagrin, où la rédemption se retrouve finalement dans la fraternité de l’amitié du groupe et le pouvoir de la guitare.

Sorti en octobre, “Pâques est annulée” est devenu le quatrième album du groupe dans le Top 10, après avoir réalisé plus de trois millions de streams sur Spotify seul. L’album a été libéré par des éloges de la critique tandis que les précédents singles “Le cœur explose” et “Rock and Roll mérite de mourir” s’est avéré un succès radio sur les playlists de BBC Radio 2, Absolu, Kerrang! et plus. La vidéo hilarante pour “Rock and Roll mérite de mourir” a également dépassé individuellement le million de vues.

