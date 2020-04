The Dead Daisies partage la version acoustique de ‘Unspoken’ en quarantaine

LES MORTS QUOTIDIENS membres Glenn Hughes, Doug Aldrich et David Lowy ont utilisé les médias sociaux pour partager une version acoustique de leur dernier single, “Non dit”, enregistrés depuis leur domicile respectif en quarantaine. La version originale du morceau, qui a été mise à disposition plus tôt dans le mois, est tirée du cinquième album du groupe, “Terre Sainte”, dû plus tard dans l’année via Spinefarm Records – la maison du hard rock et du métal dans le Universal Music Group.

“Terre Sainte” a été enregistré à La Fabrique Studios dans le sud de la France avec producteur Ben Grosse. Le suivi des années 2018 “Burn It Down”, sera le premier groupe à présenter Hughes (VIOLET FONCÉ, COMMUNION DU PAYS NOIR), qui a rejoint le groupe l’année dernière en tant que nouveau bassiste et chanteur, remplaçant John Corabi (MOTLEY CRUE) et Marco Mendoza (MINCE LIZZY).

“Non dit” a été écrit pendant LES MORTS QUOTIDIENS‘première session studio l’été dernier. Glenn se souvient: “J’ai écrit le refrain en conduisant à Hollywood. Je me suis arrêté, j’ai allumé mon iPhone et enregistré le refrain. Je me suis transporté en 1972 juste un instant. L’intro est le thème de la chanson. Elle est grandiose, primitive et obsédante. Cette chanson parle de lâcher prise, de dépasser la peur et de respirer à nouveau. “

Août dernier, LES MORTS QUOTIDIENS libéré “Jours justes”, première chanson du groupe à figurer Hughes.

Dans une interview avec “Le Blairing Out avec Eric Blair Show” en janvier dernier NAMM convention à Anaheim, Californie, Hughes a parlé de la façon dont il a commencé à être impliqué dans LES MORTS QUOTIDIENS. Il a dit: “Ils voulaient quelqu’un, et ils me demandaient il y a environ un an si je serais intéressé à le faire. Et j’ai fait le ‘Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple’ [shows] pendant quelques années, et j’ai pensé qu’il serait approprié pour moi de faire une pause et de faire autre chose que [that]. Et je me suis réuni avec les gars et nous avons joué. J’ai su Doug depuis longtemps, comme vous le savez. Et tout cela s’est parfaitement intégré. C’est un beau morceau de musique. J’ai hâte que les gens l’entendent. “

A demandé ce que le nouveau MORT DAISIES le matériel sonne comme, Glenn a dit: “C’est du rock classique et c’est un album groovy. Il y a beaucoup de mélodies. C’est ce que vous pouvez imaginer avec moi en les rejoignant – ce qui aurait pu arriver et ce qui s’est passé. C’est un morceau de musique très intéressant.”

LES MORTS QUOTIDIENS 2020 sont:

* Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK COUNTRY COMMUNION) – Voix solo / Guitare basse



* Doug Aldrich (WHITESNAKE, DIO) – Guitare



* David Lowy (MINK, RED PHOENIX) – Guitare



* Deen Castronovo (VOYAGE, MAUVAIS ANGLAIS, HARDLINE) – Batterie



