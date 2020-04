The Dead Daisies sortira un single ‘Unspoken’ la semaine prochaine

LES MORTS QUOTIDIENS – le “collectif” de hard rock fondé par un musicien et homme d’affaires australien David Lowy – sortira un nouveau single, “Non dit”, le 17 avril. La chanson est extraite du cinquième album du groupe, “Terre Sainte”, qui doit être présenté plus tard dans l’année via Spinefarm Records – la maison du hard rock et du métal dans le Universal Music Group.

“Terre Sainte” a été enregistré à La Fabrique Studios dans le sud de la France avec producteur Ben Grosse. Le suivi des années 2018 “Burn It Down”, sera le premier groupe à présenter Glenn Hughes (VIOLET FONCÉ, COMMUNION DU PAYS NOIR), qui a rejoint le groupe l’année dernière en tant que nouveau bassiste et chanteur, remplaçant John Corabi (MOTLEY CRUE) et Marco Mendoza (MINCE LIZZY).

“Non dit” a été écrit pendant LES MORTS QUOTIDIENS‘première session studio l’été dernier. Glenn se souvient: “J’ai écrit le refrain en conduisant à Hollywood. Je me suis arrêté, j’ai allumé mon iPhone et enregistré le refrain. Je me suis transporté en 1972 juste un instant. L’intro est le thème de la chanson. Elle est grandiose, primitive et obsédante. Cette chanson parle de lâcher prise, de dépasser la peur et de respirer à nouveau. “

Août dernier, LES MORTS QUOTIDIENS libéré “Jours justes”, première chanson du groupe à figurer Hughes.

Dans une interview avec “Le Blairing Out avec Eric Blair Show” en janvier dernier NAMM convention à Anaheim, Californie, Hughes a parlé de la façon dont il a commencé à être impliqué dans LES MORTS QUOTIDIENS. Il a dit: “Ils voulaient quelqu’un, et ils me demandaient il y a environ un an si je serais intéressé à le faire. Et j’ai fait le ‘Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple’ [shows] pendant quelques années, et j’ai pensé qu’il serait approprié pour moi de faire une pause et de faire autre chose que [that]. Et je me suis réuni avec les gars et nous avons joué. J’ai su Doug [[Aldrich, LES MORTS QUOTIDIENS guitariste]depuis longtemps, comme vous le savez. Et tout cela s’est parfaitement intégré. C’est un beau morceau de musique. J’ai hâte que les gens l’entendent. “

A demandé ce que le nouveau MORT DAISIES le matériel sonne comme, Glenn a dit: “C’est du rock classique et c’est un album groovy. Il y a beaucoup de mélodies. C’est ce que vous pouvez imaginer avec moi en les rejoignant – ce qui aurait pu arriver et ce qui s’est passé. C’est un morceau de musique très intéressant.”

Selon Glenn, “la possibilité d’être dans un endroit merveilleux dans le sud de la France” pour faire de la nouvelle MORT DAISIES album créé pour “une atmosphère merveilleuse. Fantasmagorique et hanté, mais je suis allé dans beaucoup de ces endroits”, a-t-il expliqué. “Ce fut un grand moment pour faire ce disque avec ces gars dans ce genre de château – château, si vous voulez. Je ne sais pas si vous en avez vu des images. C’est grandiose et glorieux.…

“Lorsque vous réunissez un groupe, en particulier lorsque j’arrive en tant que” nouveau mec “, puis que vous vivez ensemble – vous prenez le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner – et vous êtes au même endroit”, a-t-il poursuivi. “Et tu te réveilles, et c’est du travail, du travail, du travail. Et j’ai pensé que c’était un super processus d’être, pendant six semaines, de le faire, pour que ça soit vraiment gélifié. Et ça a fonctionné merveilleusement.”

Hughes a continué à louer Lowy, disant que collaborer avec LES MORTS QUOTIDIENS leader – qui est aussi le fils du milliardaire Frank Lowy, fondateur d’un des plus grands groupes de vente au détail au monde, Westfield – était une “merveilleuse” expérience. “C’est un guitariste studieux,” Glenn m’a dit. “Il travaille ses chaussettes. Avec Doug jouer au plomb, David joue du rythme, c’est une bonne combinaison avec moi qui joue comme je joue.

“Écoute, j’aime Marco Mendoza – un cher ami à moi – et j’aime John Corabi, mais ils ont quitté le groupe ” Glenn m’a dit. “Et je suis là. Mais les gens ont besoin de savoir qu’ils sont mes amis et je les aime beaucoup. Et ils font toujours partie de LES MORTS QUOTIDIENS famille, et c’est comme ça. Le facteur amour est très élevé pour nous tous. “

Selon Wikipédia, depuis la formation du groupe en 2012, LES MORTS QUOTIDIENS a présenté deux douzaines de membres différents (y compris des joueurs de “session” et des “remplaçants temporaires”), y compris le batteur Brian Tichy (ÉTRANGER, SERPENT BLANC), GUNS N ‘ROSES guitariste Richard Fortus et GN’R claviériste Dizzy Reed. Le groupe a tourné avec des goûts de AEROSMITH, BAISER et BLACK STAR RIDERS.

LES MORTS QUOTIDIENS sont:

* Glenn Hughes (DEEP PURPLE, BLACK COUNTRY COMMUNION) – Voix solo / Guitare basse



* Doug Aldrich (WHITESNAKE, DIO) – Guitare



* David Lowy (MINK, RED PHOENIX) – Guitare



* Deen Castronovo (VOYAGE, MAUVAIS ANGLAIS, HARDLINE) – Batterie