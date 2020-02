The Defiant One: 10 chansons influentes produites par le Dr Dre

Maintenant Dr. DreL’histoire d’origine de l’un des membres fondateurs de N.W.A est assez familière, en particulier à tous ceux qui ont découvert le biopic fictif, 2015’s Straight Outta Compton. Moins connu est l’histoire de sa relation avec le virtuose producteur Jimmy Iovine, fondateur d’Interscope Records et directeur d’Apple Music. The Defiant Ones, la série documentaire primée sur HBO a raconté l’histoire de la relation improbable mais extrêmement fructueuse entre l’impresario de rap de Compton et le producteur scrappy underdog de Brooklyn, New York. Les côtelettes de Dre en tant que rappeur sont assez bien connues, mais son héritage en tant que producteur ne peut être sous-estimé. Ses collaborations avec des artistes comme Snoop Dogg, Eazy-E et Eminem a produit des titres qui ont marqué l’ère et qui sont montés en tête des classements hip-hop et qui restent de véritables classiques du genre. Pour célébrer son anniversaire, voici quelques-unes de ses productions influentes.

Dr Dre: «Nuthin» mais un «G» Thang »(de The Chronic, 1992)

Le trille d’ouverture du clavier sur ce morceau hors concours de l’album de 1992 de Dre, The Chronic, est pratiquement synonyme de son de la côte ouest. Un rythme paresseux et une mélodie ensoleillée glissent, mais c’est le jeu de mots brillamment lyrique et sans cesse citable que Dre essore du rappeur vedette Snoop Dogg qui le rend si contagieux.

NWA: «Express Yourself» (extrait de Straight Outta Compton, 1998)

L’une des premières pistes de Dre sur les débuts explosifs de la NWA, Straight Outta Compton, ce morceau tire son nom du titre du Charles Wright et du Watts 103 Street Rhythm Band qu’il échantillonne. Le contenu lyrique détaille les luttes que les rappeurs traversent pour s’exprimer à l’ère de la censure de la radio et des médias. Au début de la chanson est un échange verbal dans lequel Glaçon exhorte Dre qui a «fait toute cette production de dope» à raper un peu et à «leur montrer l’heure qu’il est».

Eminem: ‘My Name Is’ (extrait de The Slim Shady LP, 1999)

Basé intelligemment autour d’un échantillon contagieux de “I Got The…” de Labi Siffre, ce morceau a présenté le rappeur blanc né à Detroit Eminem et son style lyrique grossier, à tir rapide et dense en références au monde. La ligne de basse englobante et les voix grinçantes aident à définir le style profane mais irrévérencieux d’Eminem.

Dr Dre: «F__k Wit Dre Day (and Everybody’s Celebratin») »(extrait de The Chronic, 1992)

Un autre morceau de The Chronic, Dre a échantillonné le classique de Funkadelic ‘(Not Just) Knee Deep’, le ralentissant pour créer la ligne de basse de ce morceau de diss d’Eazy E qui est devenu un incontournable de la radio hip-hop, malgré les paroles fortement censurées.

2Pac: «California Love» (extrait de All Eyez on Me, 1996)

L’une des deux pistes produites par Dre pour l’album de Tupac Tous les yeux sur moi, «California Love» marque la dernière collaboration de Dre avec 2Pac et Suge Knight sur Death Row Records. Il présente un échantillon de Joe Cocker’s «Woman to Woman» de 1972, et le crochet contagieux et répété de Roger Troutman «California sait comment faire la fête», qui garantissent que la chanson restera un incontournable de la radio et de la danse pour les années à venir.

Dr Dre: ‘The Next Episode’ ft Dr. Dre, Snoop Dogg, Kurupt, & Nate Dogg (de The Chronic 2001, 1999)

Ce hit de The Chronic 2001 est la suite de “Ain’t Nothin but a G Thang”. Avec un rythme agité et syncopé, la chanson échantillonne ‘The Edge’ de David Axelrod. Les paroles denses et rythmées réaffirment la domination continue des rappeurs de la côte ouest du genre et se terminent de façon mémorable avec le commandement de Nate Dogg de «fumer de l’herbe tous les jours».

Dr Dre: ‘Forgot About Dre’ ft Eminem (extrait de The Chronic 2001, 1999)

Un autre succès de The Chronic 2001, ‘Forgot About Dre’ présente un crochet à grande vitesse par Eminem et certains des vers les plus cités de l’époque. La piste est une récupération simultanée du manteau de Dre en tant qu’OG du rap, et un avertissement terrible à ceux qui ont manqué de respect à son héritage et ont supposé que son règne était terminé.

Snoop Dogg: «Ain’t No Fun» (extrait de Doggystyle, 1993)

Commençant par les paroles désormais immortelles de Nate Dogg, “Quand je t’ai rencontré hier soir, bébé”, “Ain’t No Fun” a été enregistré pour le premier album de Snoop Dogg Doggystyle. Le morceau populaire – et très censuré – est un jeu élastique et funk teinté de funk avec une mélodie aussi brillante et légère que les paroles sont torrides.

Dr Dre: «Quelle est la différence?» (Extrait de The Chronic 2001, 1999)

Une coupe plus profonde de The Chronic 2001, «What’s the Difference» repose sur un échantillon de cor royal avec une mélodie de la côte ouest qui se fraye un chemin à travers les paroles, sautant sur les vers de Xzibit, Dre et une contribution particulièrement dramatique d’Eminem.

Dr Dre: «Gardez leur tête en tête» (du vendredi OST, 1995)

“Keep Their Heads Ringin” est sorti en 1995 sur la bande originale du film à succès par Ice Cube, vendredi. Mettant en vedette des voix féminines de la chanteuse Nanci Fletcher, la chanson vous attrape au départ avec le «W-w-w-w-Westside» et ne la lâche pas. Dieu merci, c’est vendredi, en effet.