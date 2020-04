The Folk Singer: Tour De Force de Muddy Waters

C’est incontestablement l’un des plus grands albums de blues jamais réalisés, y compris l’un des morceaux de blues les plus évocateurs enregistrés à l’époque moderne. Muddy Waters The Folk Singer est un tour de force qui combine les racines Delta de l’homme né et élevé au Mississippi avec les compétences qu’il a perfectionnées à Chicago.

Depuis sa première rencontre avec Leonard et Phil Chess en 1947, dans leur studio Aristocrat Records (le label naissant qui est rapidement devenu Records d’échecs), la scène Delta Blues s’était effondrée sous la foudre électrisante du grondement suceur de gravier de Waters, du travail de diapositives scintillantes et d’un piétinement pulsant qui a explosé selon la manifestation de son groupe de scène actuellement assemblée. Comparée aux débuts acoustiques de la musique, l’interprétation de Waters a donné le coup de poing d’un défibrillateur tourné à 11.

Écoutez The Folk Singer sur Apple Music et Spotify.

La

La

Sa réinterprétation de la Son Delta: fort, confiant, impétueux et apparemment impertinent face à la convention, était un aimant naturel pour la jeunesse extravertie du milieu des années 60. Ce n’est pas une coïncidence si les Rolling Stones viennent frapper à sa porte quelques mois seulement après que les bandes aient cessé de rouler pour les sessions The Folk Singer en septembre 1963.

Bien que nous ne voudrions jamais nous passer de ce joyau réduit, vous devez vous demander comment un demi-tour débranché était censé engendrer mieux Waters auprès d’un jeune public blanc, étant donné que son énergie brute a fourni son attrait majeur. En effet, à une époque où il se faisait connaître à l’étranger, en tournée en Allemagne et au Royaume-Uni, telle était la tactique derrière l’album, et cela a fonctionné.

D’où les sons sublimes, mais discrets, de ce grand album, qui a été placé à 280 sur 500 sur la liste des meilleurs albums de tous les temps du magazine Rolling Stone et sorti en avril 1964. Le retour des instruments amplifiés a pour effet d’amener le Le beuglement de Waters encore plus en avant de la basse et de la batterie, et une autre guitare jouée par Buddy Guy sur toutes les pistes, sauf le solo ‘Feel Like Going Home’, qui complète l’album avec sa leçon consommée de commande microtonale et de blues évocateur.

“alt =” “/>

Simplement, malgré les circonstances qui ont conduit à la nomination de l’un des plus grands groupes de rock and roll, point final, la majorité des enfants blancs n’avaient entendu que l’autre, la forme acoustique des Blues, et ils l’ont aimé. Ajoutez à l’équation commerciale que tandis que le blues jouissait d’une résurgence de popularité, la musique folk avait atteint un sommet et dominé les classements alternatifs. Donc, bien que vous ayez Les Beatles “From Me To You” ou Gerry and the Pacemakers avec “How Do You Do It” en tête des classements principaux, le deuxième meilleur son populaire était un Dylan ou Donovan plus la guitare, ou tout au plus le souffle d’un groupe de skiffle.

À la fin opposée de l’album, les premières notes que vous entendez sont la diapositive de Waters gémissant un appel, enhardie par les encouragements au rythme doux de Willie Dixon, et les grèves rassurantes et solides sur la caisse claire de Clifton James. Bo DiddleyIci, le batteur est le maître du minimalisme de bon goût et de la légèreté, se brisant rarement en rien de plus qu’un remplissage de crépitement. L’effet est de l’espace – beaucoup d’espace – dans la musique pour tanguer et rouler dans les vagues tonitruantes de la voix de Waters. C’est l’une des musiques les plus bruyantes jamais produites, avec une superbe netteté numérique.

Les restitutions des classiques de Waters, y compris «Good Morning Little School Girl», ici dépouillées de l’essentiel, semblent en quelque sorte plus puissantes. Cette diapositive et cette voix continuent de vous attirer, de vous remuer, d’exercer un nouveau contrôle hypnotique. Comme être ballotté dans les vagues, c’est fascinant et effrayant à parts égales.